¿Kanye West quiere boda con Julia Fox o no es nada serio?

A Julia le importa que Kanye esté con ella ahora, pero al rapero parece interesarle volver con Kim Kardashian. Foto: GettyImages

Kanye West parece que todavía no define sus sentimientos, pues por un lado continúa con su romance con Julia Fox, la actriz que quedó deslumbrada con los impactantes regalos del rapero, el primero de ellos, una habitación llena de ropa. La pareja fue noticia durante la Semana de la Moda en Paris, en la que la prensa habló de sus atuendos a juego y no pudo evitar comparar la relación del músico, que ahora se llama Ye, con su ex, Kim Kardashian, la madre de sus cuatro hijos.

Julia, que ha manifestado que no le interesa lo que pase con la ex de Kanye, pues dijo en el Pódcast Call Her Daddy, “estoy segura de que hay todavía algunos sentimientos residuales, y eso es normal, es humano, pero también sé que está conmigo ahora, y eso es todo lo que importa”, también tiene otras prioridades, la más importante, su hijo Valentino, quien en estos días cumplió su primer año. Según una fuente cercana consultada por E! News, la actriz no está dispuesta a cambiar por amor. " Julia es mamá primero y sus obligaciones familiares y laborales están en Nueva York. Ye expresó que él la quería en Los Ángeles, pero ella no podía asumir eso”.

NADIE ENTIENDE A KANYE

Parece que a pesar de los rumores de boda con Julia, a quien habría entregado un anillo de promesa, El intérprete de Donda no da señales de haber superado a su ex, Kim Kardashian, con quien protagonizó una matrimonio lleno de amor, moda y publicidad. Luego que la socialité le pidiera el divorcio hace casi un año, el rapero ha tenido por lo menos tres relaciones sentimentales, una de ellas con Vinetria, compró una casa frente a la mansión en la que vive Kim con sus hijos, borró todas sus fotos de Instagram, pero ahora publica un collage con varias imágenes pidiendo que vuelvan a ser una familia.