Karol G en Coachella 2022: así fue la presentación de ‘La Bichota’

La noche del domingo 17 de abril se llevó a cabo uno de los eventos de música más importantes a nivel mundial, el Festival Coachella 2022, que se realizó en Colorado, Estados Unidos, donde se presentaron artistas de talla internacional como Maggie Rogers, Doja Cat, Harry Styles y Billie Eillish. Por supuesto, la cuota colombiana no podía faltar. La cantante paisa Karol G se subió al escenario y sorprendió con su gran show.

“Esta es mi primera vez en este escenario. Arriba las ‘bichotas (...). Los sueños se cumplen y estoy compartiendo con ustedes”, dijo la artista colombiana, quien inició su presentación con el tema El makinón y luego siguió con Mi cama, en versión cumbia. Dentro de su repertorio también interpretó Ahora me llama, 200 copas, Bichota y Tusa. La cantante, de 31 años, vistió la bandera de Colombia e hizo un homenaje a los grandes intérpretes de la música latina, cantando reconocidos temas como María de Ricky Martin, La macarena de Los del Río, La vida es un carnaval de Celia Cruz, Mi gente De J Balvin, Gasolina de Daddy Yankee, Hips don’t lie de Shakira y Despacito de Luis Fonsi.

Pero eso no fue todo, la colombiana sorprendió a sus fanáticos al interpretar por primera vez en vivo el tema Mami, junto con Becky G. Los buenos comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Fueron tantos los elogios, que Karol G escribió en su cuenta de Twitter unas palabras de agradecimiento por el apoyo brindado. “Todas las cosas hermosas que he visto aquí en Twitter con el apoyo que me dan por mi presentación en Coachella me tienen con las lágrimas que no paran y el corazón arrugadito. Ustedes son lo más chimba de todo lo que hago. Los amo como no saben. GRACIASSSSSSS”.

Todas las cosas hermosas que he visto aquí en Twitter con el apoyo que me dan por mi presentación en Coachella me tienen con las lágrimas que no paran y el corazón arrugadito 🥺 Ustedes son lo más chimba de todo lo que hago❤️‍🩹 Los amo como no saben🤞🏽 GRACIASSSSSSS — LABICHOTA (@karolg) April 17, 2022

Los fanáticos de Karol G, quienes la acompañaron al show, lucieron camisas que decían “Bichota” y también lucieron pelucas de color azul aguamarina, color que la colombiana lleva en su cabello desde hace varios meses. “Bastantes pelos azules, gracias”, dijo la artista.