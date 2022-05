Karol G: la extraña condición que padece y que hace subir de peso a ‘La Bichota’

Karol G es una de las artistas colombianas con más reconocimiento no solo en el país, sino a nivel mundial. Hace unos días, fue merecedora de un premio en los Billboard, en la categoría Mejor Álbum Latino.

La antioqueña se ha convertido en todo un ícono de la música urbana, y aunque su carrera va cada día en ascenso, su vida privada ha sido objeto de miles de comentarios en redes sociales, no solo por su relación amorosa con Anuel, sino por su físico, que muchas veces ha sido halagado y otras, incluso, ha sido objeto de burlas.

¿Por qué Karol G sube de peso repentinamente? Esta es la razón

Hay algunos internautas que han considerado que Karol G ha estado en sobrepeso a lo largo de su carrera artística. Sin embargo, y muy seguramente pocos lo sabían, la artista padece de una condición de salud que hace que suba de peso con mucha facilidad. ¿Cuál es la razón?

En 2018 la paisa reveló, en una entrevista con el canal mexicano de YouTube Mezcal Tv, que debido a una enfermedad era casi imposible que ella perdiera peso, pese a que siguiera dietas estrictas y fuera disciplinada con el ejercicio. Todo ocurría por un desbalance en su sistema endocrino. “Tenía la insulina completamente elevada y la glándula que se le activa a las mujeres cuando dan a luz, o sea, mi cuerpo había dado a luz y estaba completamente hinchada e inflamada”, dijo en ese entonces.

Según reveló, las críticas que recibía constantemente en sus redes sociales le hicieron mucho daño, así que en un momento comenzó a bloquear a todos los que opinaban sobre su cuerpo, dejando en claro, que nadie tenía derecho a hablar de ella, mucho menos, cuando no conocían las verdaderas condiciones. “En primer lugar me afectaba porque yo dije ‘¿y qué si yo me quiero volver una gordita?’, ¡qué importa!, pero además de eso estar luchando con una cosa de salud personal, fue muy incómodo y eso me molestó y de cierta manera me dio muy duro. La gente todavía me ve así y algunos me siguen diciendo comentarios y cosas, cuando ya se van muy muy fuertes cancelo todo, no me gusta”, aseguró la exnovia de Anuel AA.

Actualmente, en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 53 millones de seguidores, Karol G ha optado por mostrar su cuerpo al natural, sin importar los malos comentarios que puedan dejarle. Sin embargo, sus fanáticos han optado por elogiar su belleza y sencillez, pues no todas las mujeres se atreven a mostrarse sin filtros ni ediciones.

