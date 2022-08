Karol G no se queda quieta, y después de un tiempo de vacaciones, regresó con más música. La paisa de 31 años inició una nueva etapa con otro color de cabello, muy diferente al que lució durante dos años y que se convirtió en un símbolo. ´La Bichota´ se despidió, con mucho agradecimiento, de su melena azul y dio la bienvenida al tono rojo, que le imprime fuerza y pasión.

Gatúbela es la nueva canción de la artista, en la que comparte créditos con Edwin Vásquez, conocido como Maldy, ex estrella del dúo puertorriqueño Plan B. Aunque el día de su lanzamiento el video musical ya acumulaba millones de reproducciones, Karol G lamentó que un bloqueo le hubiera impedido a millones de fans visualizarlo.

Karol G: ¿Por qué YouTube bloqueó su video ‘Gatúbela’?

Carolina Giraldo, nombre de nacimiento de la artista, contó en sus redes sociales que antes de poder siquiera publicarlo, la plataforma YouTube le había puesto obstáculos para mostrar su video en todo el mundo. “Hoy sale Gatúbela. De entrada, YouTube me bloqueó el video por contenido, entonces no todo mundo va a poder ver el video, pero aquí les dejo el link para que escuchen la canción”. Aunque no reveló exactamente la razón que le dio la página, más de un seguidor asegura que fue por contenido explícito, pues sus normas de publicación están más estrictas que nunca.

En el nuevo videoclip, Karol G muestra su faceta más rebelde y atrevida, muy contraria a sus propuestas audiovisuales pasadas, donde se acostumbraba a mostrar colores claros y pasteles. En él se muestra con pintura roja por todo el cuerpo, que podría interpretarse como sangre, otro aspecto que bloquea la plataforma de video. “En YouTube no se permite el contenido violento o sangriento” dice una de sus normas.