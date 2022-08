Karol G no deja de ser noticia, primero por el cambio de look con el que sorprendió a sus seguidores. Después de llevar, durante dos años, el famoso color azul en su cabellera, que marcó un antes y después en su carrera como artista, con el que recorrió muchos países de varios continentes e hizo su primera gira mundial con entradas agotadas, ahora luce un tono rojo, por el que ha recibido millones de elogios.

Hace dos semanas, La bichota contaba en sus redes sociales que conoció Santorini, Dubái y África para decirle adiós al color de cabello que la acompañó en tantos escenarios. Junto a sus amigos se fue de vacaciones durante varias semanas e incluso lloró de la emoción en algunos momentos de su recorrido. Sus hermanas, Jessica y Verónica , también la acompañaron.

Recientemente, la mayor de las Giraldo, Verónica, confirmó en sus redes sociales, donde tiene 571 mil seguidores, que tendrá su primer hijo.

Karol G será “la mejor tía del mundo”. Así se llamará su sobrina

Verónica Giraldo Navarro publicó una galería de fotos en su Instagram, donde muestra dos pruebas de embarazo positivas, además de varias imágenes de su ecografía. La maquilladora profesional contó que cuando recorrió África con su hermana, ya se estaba gestando su bebé, pero ella no lo sabía.

“Recorrí unos hermosos países al lado tuyo, sin muchos saber que tú existías, pero para mí ha sido la mejor noticia de la vida saber que soy mamá de un pequeño o pequeña bebe, que pronto sabremos si será Sophia o Emilio”, escribió Verónica, y la intérprete de Provenza, Tusa y Bichota reaccionó rápidamente. “Best tía ever”, dijo Karol G, quien desde ya se prepara para ser la mejor tía.

“Es un milagro”: hermana de Karol G reveló enfermedad que le impedía quedar embarazada

Días después, la hermana mayor de la cantante volvió a pronunciarse para mostrar una imagen de la revelación de sexo del bebé que espera. Verónica tendrá una niña, a la que llamará Sophia, y a quien define como un prodigio de Dios. “Para mí esto es un milagro, porque hace tres años a mí me hicieron una cirugía muy grande en la matriz, en el útero, y a mi mamá le dijeron que posiblemente podía quedar infértil y yo he tenido una enfermedad toda mi vida que es endometriosis y las mujeres que la sufrimos es muy difícil quedar en embarazo. La mayoría de los ginecólogos me decían que no podía tener hijos, yo hace muchos años tenía el deseo de ser mamá, pero cuando me decían tanto que no podía pues yo me metí eso en la cabeza”, finalizó la hermana de la artista paisa, que agradeció los cientos de mensajes de apoyo y felicitaciones que recibe diariamente.