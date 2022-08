Kevin Roldán reveló que estuvo a punto de morir a causa de un grave accidente

Hace unos años, Colombia conoció a Kevin Roldán, gracias a temas como Aprovéchame, Ganas de verte, Tú no sabes y Vámonos, entre otros. El cantante caleño, que alcanzó reconocimiento con su música, se alejó un tiempo de la industria.

Puedes leer: VIDEO: ¿Sebastián Caicedo y su nueva novia están de paseo? Estas serían las pistas

Hace unos días, Kevin Roldán le concedió una entrevista a Caracol.com, y en ella respondió varios interrogantes acerca de su vida privada y profesional. Uno de ellos llamó la atención de sus seguidores.

“Hace poquito, hace una semana creo que pasó eso. Me abrí parte del antebrazo, casi me desangro, estaba haciendo unas cosas y sufrí un fuerte accidente. Me llevaron a la clínica, me cogieron como 24 puntos, el dolor era muy fuerte; de hecho, ahí se me alcanza a ver la cicatriz”, afirmó Kevin, quien respondió de esta manera a la pregunta sobre el dolor físico más fuerte que había sentido.

Te puede interesar: VIDEO| Carolina Cruz presumió su nuevo sexi y delicado tatuaje: “me casé contigo”

“Dios santo… pobrecito, ¿será que ya está bien?”, “Uy me imagino el dolor tan hp que debió sentir, se ve que fue grave el accidente”, “Uy hace mucho tiempo no sabía nada de él. Pobre Kevin eso debió doler mucho” y “Será que ya es bien o necesita ayuda, porque yo soy enfermera profesional”, han sido algunos de los comentarios que ha generado la noticia del accidente que sufrió el intérprete de Luna de miel.