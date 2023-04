Kim Kardashian en ‘American Horror Story’: este es su recorrido en la actuación

Desde muy joven, Kim Kardashian se convirtió en una de las personas más famosas de todo el mundo, pues además de pertenecer a una poderosa familia, su ingenio y equipo la llevaron a ganarse un lugar dentro de la industria de Hollywood y la socialité estadounidense.

Sin ni siquiera ser actriz, cantante o modelo, al inicio, Kimberly Noel Kardashian ganó fama gracias al reality familiar Keeping Up with the Kardashians, además de rodearse de la también conocida socialité Paris Hilton y aparecer en importantes revistas.

Kim Kardashian enjoys the interactive experience at Samsung Galaxy Note II Presents: The Next Big Thing & The Ring at Soho Beach House Miami on October 30, 2012 in Miami Beach, Florida.

Kim Kardashian regresa a la actuación

Hace unos días, el nombre de la ex de Kanye West volvió a sonar y no por un tema empresarial, económico o sentimental; la industria de Hollywood se paralizaba al enterarse de que la californiana de 42 año regresaría a la actuación. Aunque para muchos, especialmente las nuevas generaciones, sonó descabellado, la verdad es que la empresaria cuenta con una larga trayectoria en el cine y la televisión, aquí te lo contamos.

Además de su profesionalismo en realities y videos musicales, Kim ha sido ampliamente solicitada para aparecer, como ella misma o un personaje, en diferentes producciones desde inicios de la década de los 2000. Con personajes nuevos ha participado en proyectos como Disaster Movie, CSI: NY, Deep in the Valley, Beyond the Break, Drop Dead Diva, Tyler Perry’s Temptation, American Dad! y Saturday Night Live. Con su propio nombre apareció en How I Met Your Mother, 2 Broke Girls, Ocean’s 8, Kim Kardashian West: The Justice Project y Team Hollywood: The Project. A su amplia trayectoria se le agrega, también, su experiencia como productora.