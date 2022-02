Kim Kardashian quiere divorciarse ya y Kanye le pone condiciones para firmar

Kim expresó ante un juez que padece de angustia y que desea divorciarse de inmediato. Foto: Getty

Kim siempre quiso que el proceso de divorcio, que pidió hace un año, fuera llevado en privado, pero Kanye ha llevado los detalles a los medios, además, aunque en un principio el proceso no tuvo mayores inconvenientes y al parecer, Kanye y Kim llevaban la separación en términos amigables, luego que la socialité empezara a salir con el comediante Pete Davidson su relación con el cantante, ahora llamado Ye, se tornó en hostil. West empezó a salir con la modelo Vinetria y luego fue captado con la actriz Julia Fox. El rapero compró una casa frente a la de su ex y sus hijos, borró todas sus fotografías en las redes sociales, pero al tiempo le pidió, utilizando el mismo medio, que volviera a formar una familia con él. Kim parecía haber pasado la página, y su romance con Davidson es cada vez más serio. El músico siguió atacando, incluso acusó a la integrante del clan Kardashian de estarle negando el derecho de ver a sus hijos. Pete Davidson, el novio de la empresaria también se convirtió en blanco de sus ataques, tanto que Kim le pidió que no incitara a sus fans pues temía por la vida del comediante, pero el ex no tuvo inconveniente en mostrar esos mensajes, que eran privados.

Lo que pide Kanye para firmar

Kanye, que le envió una camioneta llena de rosas el día de San Valentín, y le pidió nuevamente que retomaran su relación, ahora parece que podría estar tomando en consideración firmar los papeles del divorcio. Para hacerlo pone tres condiciones a su ex: el derecho de reembolso, es decir, a recibir el dinero que cada una de las partes le debe a la otra, independientemente si uno de los dos falleciera; bloqueo de activos, el compromiso de que Kim no transfiera los bienes que tiene con su ex, y que ella renuncie al secreto o privilegio conyugal, que tendría como consecuencia que durante el proceso de divorcio se pueden utilizar conversaciones privadas entre los dos.

Divorcio a toda costa

Al parecer, Kim no quiere hablar con Kanye y hasta cambió su número de teléfono, pues sólo desea que el trato entre ellos sólo tenga temas de sus cuatro hijos, no de su relación como pareja, pero él parece no entenderlo. “no deja en su empeño en querer hablar con ella”, dijo una fuente muy cercana a los famosos.

La integrante del clan Kardashian está desesperada, y según el portal TMZ, le expresó al juez su deseo de estar divorciada, incluso antes de completar el proceso. En los documentos a los que tuvo acceso el mencionado medio, en los cuales alega el afán de Kanye de ventilar en las redes sociales todos los asuntos privados de su separación y los derechos sobre sus hijos, está afectándola, “ha creado una angustia emocional en mí”, ha dicho Kim a la corte, según aparece en las declaraciones obtenidas.

Mientras la corte decide y el proceso avanza, West, o Ye, sigue esperando que Kim reconsidere, pero mientras tanto se divierte con Chaney Jones, su nueva novia, quien dicen, se parece mucho a la ex del músico.