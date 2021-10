Kim Kardashian y Kanye West: estas son las novedades de su divorcio

Aunque se rumoró que Kim Kardashian estaba muy cercana últimamente a su ex, Kanye West, con quien fue vista cenando, la verdad es que todos los trámites de su divorcio siguen adelante. Para Kim, quien comenzó su relación con el rapero en 2012 y se casó con él en 2014, las cosas entre ellos parecen estar más que claras, pues según una fuente citada por People, “le encanta tener el apoyo de Kanye. No estaban en un buen lugar cuando Kim solicitó el divorcio. Está muy feliz que las cosas estén mejores ahora. Todo es muy beneficioso para los niños”, y es que la expareja, padres de North, Chicago, Saint y Psalm, la prioridad es la estabilidad de sus hijos, incluso se dijo que Kim seguiría usando el apellido de Kanye porque le parecía importante tener ese vínculo con sus hijos. Se sabe que los asuntos legales y económicos de su separación tienen novedades, una de ellas, que en el acuerdo se decidió que Kim se quedaría con la propiedad de Hidden Hills, donde vivió con el músico. Según TMZ, que tuvo acceso ala documentación del proceso, se negoció su precio de venta de 60 millones de dólares. El lugar, donde actualmente reside la integrante de Keeping Up With The Kardashians, había sido adquirido en 2014, por 20 millones de dólares, fue renovado en 2019, y posee 8 habitaciones, 10 baños, sala principal, comedor, sala de estar, salones de música y piano, así como un viñedo, piscina y cancha de tenis. En la época en que reformaron la vivienda, la celebrity admitió que había aprendido mucho sobre diseño, y que de los dos, ella era la más práctica.

Los mejores ex

Desde que anunciaron su separación, en enero del 2021, parece que la relación entre ellos sigue siendo de apoyo, tanto profesional como familiar. Kim se presentó, vestida de novia, en la presentación de Donda, proyecto musical con el que Kanye sorprendió a sus seguidores, y recientemente, el músico la aconsejó antes de su aparición en Saturday Night Live como presentadora. Ese día, West estaba en la primera fila, junto a su exsuegra Kris Jenner y su novio Corey Gamble, así como de Khloé, su hermana y La La Anthony, la mejor amiga de Kardashian. Durante su sketch, se presentó como Kim Kardashian West, y se refirió a Kanye como “el hombre negro más rico de Estados Unidos, un genio legítimo, con talento, que me dio cuatro hijos increíbles”.