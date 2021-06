¿Kim pasea en su Lamborghini de peluche?

Kim Kardashian, la estrella del reality Keeping Up With The Kardsahians, sorprendió a sus más de 200 millones de seguidores en Instagram, con las imágenes de su Lamborghini Urus totalmente forrado en peluche blanco. Ella, muy orgullosa, posó al lado del vehículo, vestida, de pies a cabeza, con el mismo material.

La socialité y empresaria, que escribió: ¨Oh por Dios, ¿no es esto lo más lindo y divertido que jamás haya existido?¨ ha recibido infinidad de comentarios, pero está segura de haber causado el impacto necesario con las imágenes de su auto, avaluado en aproximadamente 220.000 dólares. En realidad, todo obedece a una estrategia para promocionar una nueva tela de su Skims, su marca de lencería, así que es poco probable que veamos a la influencer de 40 años conduciendo su costoso carro, ataviado por todas partes, de la costosa piel. Como siempre, lo disfrutará cuando no tenga piel de cordero por todas partes.