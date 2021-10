Kourtney Kardashian otra vez en la piel de su novio, Travis Barker

Kourtney Kardashian recibe, una tras otra, las muestras de amor de su prometido, Travis Barker. El músico de Blink-182, que en menos de un año pasó de ser el vecino y amigo de una de las estrellas de Keeping up With The Kardashian, a su futuro esposo, decidió tatuarse los labios de su amor. Scott Campbell, reconocido tatuador de estrellas, fue el encargado de plasmar la boca de Kourtney en el brazo del baterista, justo al lado de la cola de un escorpión, con el que Travis hace homenaje a su signo zodiacal. Este tatuaje tiene un doble propósito: demostrar su amor por su prometida, y cubrir el nombre de Shanna Moakler, su exesposa y madre de sus hijos. Barker se tatuó el nombre de la exreina en 2000, se casó con ella cuatro años después, pero se separó en 2006 y finalizó su divorcio en 2008. Shauna y Travis tienen 3 hijos, Landon, Alabama y Aitana, hija de la modelo con el boxeador Óscar de La Hoya.

Los labios de Kourtney no son el único tatuaje que Barker se ha hecho como prueba de su amor. En abril se mandó a hacer su nombre encima de su corazón, y en mayo, ella le tatuó la frase ´te amo´. Y es que el músico, que el 14 de noviembre cumplirá 46 años, cuatro más que su novia, ha trabajado en demostrarle a Kourtney su amor, y no sólo con tatuajes. Planeó la manera de sorprenderla y pedirle que fuera su esposa, y lo logró, pues el 17 de octubre, en Montecito, California, la hermana mayor del clan Kardashian lloró al recibir no sólo la propuesta, sino el anillo, que se rumora, cuesta más de un millón de dólares. Además, el baterista siente que lo hace una mejor persona y lo hace creer en sí mismo. Prueba de ello, es que a su lado logró perder el miedo a volar, que nació cuando sobrevivió, en 2008, a un terrible accidente de avión en el que murieron cuatro personas y él, que fue sometido a 27 operaciones, tuvo que reponerse, durante meses, de las graves quemaduras que sufrió de la cintura para abajo. Pasaron casi 13 años, pero junto a Kourtney logró hacer un vuelo otra vez. “Soy invencible cuando estoy con ella”, declaró durante una entrevista concedida a Nylon Magazine.