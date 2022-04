Kourtney Kardashian se casó con Travis Barker en Las Vegas. ¡Fue en secreto!

Kourtney Kardashian y Travis Barker habrían escogido Las Vegas para dar el ´sí quiero´. Foto: Getty

Kourtney Kardashian y Travis Barker conforman una de las parejas más amorosas del clan Kardashian y del mundo del entretenimiento. Desde que se comprometieron, en octubre, se ha rumorado con insistencia que la fecha de su matrimonio estaba cerca, así como han circulado distintas hipótesis sobre la celebración de su boda, llena de celebridades, encabezada, por supuesto, por los integrantes de la famosa familia a la que pertenece la novia.

Ahora la empresaria y el músico sorprenden al mundo con la confirmación de su amor. Según el portal TMZ, Kourtney y Travis se casaron, en secreto, después de la entrega de los premios Grammy 2022, que se llevó a cabo en Las Vegas. Según el mencionado medio, los enamorados escogieron un horario poco usual para jurarse amor eterno, pues se dice que se casaron a las 1: 30 a.m. y eligieron una de las capillas ubicadas cerca del lugar donde se entregaron los galardones a lo mejor de la música. Aunque son una pareja muy mediática, esta vez no estuvieron bajo las luces de los reflectores, ni de los flashes de los paparazi. En el momento de dar el ´si quiero´ sólo estuvieron acompañados de pocas personas, ninguna perteneciente a sus familias, y casi todas relacionadas con su parte profesional. “Kourtney y Travis no permitieron que el lugar tomara fotos, sino que trajeron a su propio fotógrafo y seguridad”, le contó una fuente a TMZ. El propietario del lugar fue el testigo del enlace. Por supuesto, estando en la llamada ´Ciudad del pecado´, también se dieron ´un gusto´ especial´, relacionado con el oficiante de la ceremonia nupcial. “Nos dijeron que era importante para ellos que un imitador de Elvis oficiara la boda…así que Elvis los declaró marido y mujer”.

... No será la única vez

Se dice que esa no será la única boda, pues, haciendo gala de su amor, se casarían varias veces. Se rumora que en las siguientes ´bodas´ si estarán acompañados de los suyos, sobre todo porque Travis Barker es un miembro muy querido del clan Kardashian, y desde el primer momento recibió la aprobación de Kris Jenner, la matriarca de la familia.

Kourtney Kardashian y Travis Barker se comprometieron en el hotel Rosewood Miramar, en Montecito California. El músico preparó, en complicidad con su familia política, la romántica pedida de mano, que ocurrió al atardecer. El baterista de Blink -182 sorprendió a su novia con un impresionante jardín. “Travis se puso de rodillas y sacó el anillo de compromiso, en donde le profesó a Kourtney su amor y le agradeció por hacerlo una mejor persona”, le contó un testigo del hecho a E! News. Por supuesto, la enamorada influencer no pudo dejar de llorar, de emoción, mientras le repetía que lo amaba.