Kristen Stewart confesó, en 2019, que no podía esperar para pedirle a su novia, Dylan Meyer, que se casaran. Ese año, E! News había dado la noticia de su nuevo amor, y Meyer lo confirmó todo cuando publicó una fotografía de las dos. Se conocen hace 7 años, pero hace dos iniciaron su romance. En una entrevista, concedida al programa de radio The Howard Stern Show, dijo tiene en común con su prometida que son de Los Ángeles, que aman su ciudad y que se sentían feas de niñas. La estrella de Crepúsculo anunció que la guionista de cine se le adelantó. “Quería que me propusieran matrimonio, así que creo que dejé muy claro qué es lo que quería y ella lo entendió. Nos casamos, es un hecho”.

Kristen quiere casarse en Los Ángeles. Ese día quiere vestirse con jeans, una camiseta que tenga estampado un esmoquin y no llevar zapatos. “Quiero que sea bastante relajada. Nada de caminar hacia el altar. Solo estaremos ahí de pie y la liaremos luego en la fiesta”.

La estrella de Spencer, famosa por su hermetismo con su vida privada, ha tenido grandes amores, pero hasta ahora ha pensado en serio en el matrimonio. Ellos han sido algunos de sus parejas más publicitadas.

Michael Angarano

En 2005, cuando tenía 15 años, se enamoró de su compañero de escena en la cinta Speak. Él apoyaba su carrera, pero cuando fue escogida para representar a Bella Swan en Crepúsculo, los rumores de su romance con Robert Pattinson terminaron su relación.

Robert Pattinson

Kristen admitió su relación con el actor londinense, su pareja en Crepúsculo, cuando estaban a punto de terminar. El amor entre Edward y Bella trascendió a la vida real desde 2009, y hasta se habló de matrimonio. Una infidelidad de la actriz, en 2012, con el director Rupert Sanders, quien la dirigía en Blancanieves y el cazador, fue el detonante que acabó con su relación. Se dice que terminaron para preservar su amistad.

Alicia Cargile

La productora y exasistente de la actriz estuvo muy cerca de ella después de la ruptura con Pattinson. Estuvieron juntas casi por dos años.

Stella Maxwell

La modelo de Victoria´s Secret fue su pareja durante dos años, desde 2016 hasta 2018, y llegaron a vivir juntas. Después de su ruptura, Kristen salió con la influencer Sara Dinkin, pero tiempo después fue vista en Italia, en un yate con Maxwell. Cuando todo apuntaba a una reconciliación, Dylan Meyer, hoy su prometida, apareció en su vida.