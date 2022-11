Kristina Lilley, de Pasión de gavilanes, fue diagnosticada nuevamente con cáncer

Kristina Lilley, recordada por su famoso personaje de Gabriela Elizondo en ‘Pasión de gavilanes’, es una de las actrices más queridas de la televisión colombiana. Recientemente, la vimos estelarizando la segunda temporada de la serie, disponible en la plataforma de Netflix.

Kristina Lilley reveló que tiene cáncer

A través de sus redes sociales, Lilley sorprendió a sus seguidores con una noticia poco alentadora sobre su salud. La actriz publicó un video en Instagram en el que confesó que nuevamente fue diagnosticada con cáncer de seno.

“Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno. Rápidamente, tuve todos los exámenes, la cita con la cirujana, me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga”, afirmó.

De igual modo, envió un mensaje de esperanza y aseguró que se encontraba de buen ánimo, esperando siempre los mejores resultados. “De esto yo aprendo que nosotros no somos ni fuertes ni guerreras, somos mujeres que aceptamos nuestra vulnerabilidad, aceptamos nuestras emociones, y eso es lo que me hace fuerte”.

La actriz, de 59 años, aseguró que se encontraba tranquila y aconsejó a sus seguidores a realizarse periódicamente el autoexamen y estar pendientes de su salud. Aquí el video.

