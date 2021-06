La Casa de las Flores, ¿llena de mentiras?

Hace dos años, cuando se anunció que Verónica Castro no haría parte del elenco de la popular serie de Netflix, se suscitó una polémica de marca mayor. Ahora, a raíz del estreno de la película La Casa de Las Flores, su creador, Manolo Caro, volvió a avivar las llamas con sus declaraciones. El mexicano, en entrevista con el programa Chismorreo, declaró acerca de la salida, en su momento, de la reina de las telenovelas. ¨A Verónica la quiero mucho y la respeto, pero nos tomó por sorpresa cuando ella decide dejar la serie. Pude haber llamado a otra actriz de esa generación y que llegara una tía, mi intención era que se le hiciera justicia al personaje no a la actriz porque con quien tenía el proyecto después de que la actriz abandonara el proyecto era con el personaje¨. Para completar sus declaraciones, argumentó que la mexicana resolvió irse de la producción porque estaba en desacuerdo con la importancia que habrían cobrado otros personajes, aun por encima del suyo. Como en el pasado, Caro, que se declara amigo de Verónica, también habló de las verdaderas influencias que varias personas tienen sobre la actriz. ¨Verónica estaba rodeada de gente que la mal aconsejaron terriblemente y que la llenaron de inseguridades porque había personajes que habían brillado más¨.

La estrella mexicana no tardó en pronunciarse, y escribió en Twitter: ¨Repito, no dejé la serie. Arreglé con Netflix y Manolo Caro dijo que solamente 3 capítulos y que trabajaría con la voz en off todo el resto porque hablaría muerta y eso fue lo que no acepté¨.

Y respecto a su relación con Caro, parece que de su parte todo quedó muy claro. ¨Disculpen la verdad no vale la pena nombrar a la gente mentirosa. Que Dios lo perdone y lo bendiga¨.