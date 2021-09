La conmovedora despedida de Emmanuel Esparza, último eliminado de ‘MasterChef’

En el más reciente capítulo de MasterChef Celebrity , el actor español tuvo que despedirse de la competencia luego de no presentar su plato frente a los jurados.

Este fin de semana el reality de cocina estuvo cargado de muchas emociones. El reintegro de Catalina Maya y Julio Sánchez Cóccaro despertó odios y amores entre los televidentes y usuarios en redes sociales. Incluso, algunos de los participantes también quedaron sorprendidos al verlos entrar nuevamente a la cocina.

Después de enfrentar un reto de salvación en el que Frank Martínez, Gregorio Pernía y Catalina Maya subieron al balcón a acompañar a Liss Pereira, Diego Camargo y Viña Machado, los demás participantes tuvieron que luchar por su permanencia en MasterChef Celebrity en un reto de eliminación, haciendo un plato de libre elección en 60 minutos. Cuando llegó la hora de emplatar, el actor español Emmanuel Esparza no tenía lista su preparación por lo que sintió que lo que había cocinado no estaba a la altura de los chefs, así que tomó la decisión de llegar con las manos vacías frente al atril, pues según él, su arroz estaba crudo.

Sus compañeros trataron de ayudarlo en los últimos minutos, lo animaron, quisieron emplatar por él, pero no valió la pena, Emmanuel estaba tan frustrado que prefirió no “irrespetar a los chefs con un plato mal hecho”. Las reglas de la competencia son claras, quien no presente su plato deberá abandonar la competencia.

El momento fue realmente conmovedor, hubo lágrimas por parte de los demás concursantes de MasterChef Celebrity al tener que despedir a uno de los mejores cocineros de esta temporada. Su decisión causó controversia, pues algunos usuarios y televidentes aseguraron que no presentar nada también era un irrespeto, mientras que otros dijeron que Emmanuel fue un caballero que mantuvo firme sus convicciones.

#MasterChefCelebrity | Emmanuel abandona la competencia y se despide con el ya característico ‘boom’ 💥😥 ¡Conéctate a nuestra señal en vivo! → https://t.co/G9T81dAC1J pic.twitter.com/pUHtubv9u4 — Canal RCN (@CanalRCN) September 6, 2021

Las redes sociales se inundaron de mensajes apoyando al actor, quien se destacó durante toda la competencia por sus excelentes preparaciones.