La contundente respuesta de Lina Tejeiro a Mateo Carvajal por llamarla ‘marimacha’

Lina Tejeiro tiene en su cuenta de Instagram más de 8 millones de seguidores, por eso, suele ser muy activa publicando diariamente contenido para sus fanáticos. Por su parte, Mateo Carvajal, influencer deportivo, cuenta con 3.9 millones de seguidores. Al parecer la amistad de la pareja de famosos no terminó muy bien, pues en una oportunidad, el ganador del Desafío Súper Humanos 2017 aseguró que Lina era una ‘marimacha’, comentario que en su momento la actriz tomó sin importancia.

A través de la típica dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en Instagram, Lina Tejeiro quiso conversar un rato con sus seguidores para que conocieran un poco más de su vida. Un usuario aprovechó y le preguntó qué opinaba sobre ese comentario.

La actriz y también influencer no tuvo pelos en la lengua a la hora de responder, y aseguró que el ganador del Desafío Súper Humanos 2017 dijo eso porque ella no quiso tener nada con él. “Ay… creo que fue una manera de justificar que yo no me haya fijado en él. Y también opino que su único talento es hablar de los demás”, dijo Lina con un tono bastante irónico.

Por su parte, la actriz, recordada por su participación en Padres e hijos, La Ley del corazón y Chichipatos, aseguró que no tiene afán de conseguir pareja. “No tengo afán de tener a alguien en mi vida, sino de tener a alguien para construir algo muy bonito y a futuro, más que un afán es un anhelo”.

Hasta el momento, Mateo no se ha referido respecto a ese tema. Al igual que Lina, él también está soltero; de hecho, en algunas oportunidades se le ha vinculado sentimentalmente con la presentadora Jessica Cediel.

