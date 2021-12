La foto que alejó al príncipe Harry de la familia real

El príncipe Harry protagoniza un nuevo escándalo, y tiene que ver con las revelaciones que hace un nuevo libro, Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry, and Meghan (Hermanos y esposas: dentro de las vidas privadas de William, Kate, Harry y Meghan), escrito por Christopher Andersen, quien cuenta la verdadera razón por la que el hijo menor de Lady Di se apartó de la familia real. El escrito afirma que la drástica decisión de Harry se debió al desaire que su abuela, la reina Isabel II, les hizo a él, su esposa Meghan y su hijo Archie, cuando se dirigió a la nación durante su mensaje de Navidad de ese año. El autor estadounidense dice que, según su fuente, anónima y muy cercana a los royals, la soberana, antes de grabar el saludo navideño, tomó la decisión de modificar las fotografías que había decidido, se vieran en la alocución. Según el informante, la soberana dijo, “todas las fotos están bien, menos una”, y le pidió al director que retirara la foto de Harry, Meghan y Archie, dejando sólo la de su esposo, el príncipe Felipe, su hijo Carlos y su esposa Camila, la de su padre, George IV y la de William y su familia.

La publicación de un nuevo libro sobre Guillermo, Harry y sus esposas parece dar con la razón del alejamiento del esposo de Meghan.

La reacción de Harry

Andersen cuenta que alguien cercano a Harry le comentó que el hecho lo dejó destrozado, pues sentía que lo habían ´borrado´, sobre todo, porque el año anterior, su fotografía había tenido un lugar preferencial. Lo único claro es que un mes después, el hijo menor del Príncipe Carlos, su esposa y su bebé se fueron a Estados Unidos y dejaron atrás todas sus funciones reales.

Se dice también que la monarca decidió quitar la fotografía porque su nieto y su familia no pasaron la Navidad con la familia real y se fueron a Canadá para compartir con Doria Ragland, la mamá de Meghan. Este año, se esperaba que Harry, su esposa y sus dos hijos, Archie y Lilibeth Diana, estuvieran junto a su abuela, quien pasará con los suyos estas fechas decembrinas, las primeras sin su esposo, quien falleció este año, pero parece que aunque fueron invitados, no viajarán a Inglaterra.