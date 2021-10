La millonaria suma que donó Kim Kardashian a viuda afectada por covid

Kim Kardashian siempre está sorprendiendo a sus seguidores, y también produce asombro a quienes no lo son. La más reciente historia que tiene que ver con Kim, la relaciona con Angelia Cantrell, una mujer que perdió a su esposo por causa del covid 19, y que con cuatro hijos ha tenido que tomar las riendas de su familia. La mujer, que también perdió su empleo, publicó un mensaje en la página de caridad GoFundMe, donde pidió colaboración para solventar su situación económica, pues las deudas y los compromisos por cumplir se acumulaban y no tenía manera de hacerles frente. La madre solicitó ayuda para completar 3000 dólares, y aunque era optimista, la realidad la superó. La ex de Kanye West, leyó su historia e hizo una donación por todo el valor, y aunque quiso hacerlo en forma anónima, los medios terminaron por enterarse.

“Nunca soñé que las celebridades se darían cuenta de nuestra historia, y mucho menos donarían. Durante este momento difícil de mi vida, oré a diario y mantuve mi fe continuamente. Cuando recibí la donación, me quedaban horas para reunir el dinero y pagarle al propietario para evitar el desalojo. Las palabras no pueden describir lo bendecidos y agradecidos que estamos. Este, de lejos, ha sido uno de los milagros más grandes que Dios nos ha dado”, declaró la mujer a Entertaiment Tonight. Pero ahí no pararon las sorpresas, pues a su causa también se sumaron otras famosas, como Alaina Huffman, de Smallville, y Lisa Berry, de The Colony.

Regalos para todos

Kim es conocida por sus extravagancias en lujos y regalos para ella y sus familiares, principalmente para sus hijos, North, Chicago, Psalm y Saint, pero también es famosa por su buen corazón. En marzo de 2020 se anunció que a través de su empresa donó un millón de dólares a familias afectadas por el covid 19. A finales del año también entregó a sus seguidores 1000 cheques por valor de 500 dólares cada uno, para que muchos de sus fans tuvieran la posibilidad de llevar comida a sus hogares y comprar obsequios para sus hijos.