La mujer que robó el corazón de Chris Carpentier, jurado de ‘MasterChef Celebrity’

El chileno Christopher Carpentier, jurado de MasterChef Celebrity es muy activo en sus redes sociales donde publica muchas cosas relacionadas con su trabajo. En cuanto a su vida personal, el chef prefiere mantenerla alejada de la opinión pública.

Colombia lo ha conocido por su participación como jurado en el reality culinario del canal RCN. Poco se conoce que el chef sostiene una relación amorosa con Alejandra Villarino, con quien tiene cuatro hijos: Augusta, Emma, Franco y Facundo.

¿Quién es Alejandra Villarino?

Después de que el chef Christopher Carpentier tuviera una decepción amorosa con su primera esposa, se dio una nueva oportunidad y conoció a quien hoy es la madre de sus hijos. Se trata de Alejandra Villarino, una mujer a la que en algunas oportunidades, ha descrito como ‘el amor de su vida’. En entrevista con Nueva mujer, el chef aseguró: “me pasa algo raro que creo que no le pasa a mucha gente: la miro y me gusta como el primer día. Me imagino que es como cuando miras a alguien a los 60 años y la ves con la misma mirada que cuando tenía 20. Pienso que es bastante único”.

Aunque no hay muchas imágenes juntos en sus redes sociales, el chef aseguró en la mencionada entrevista que les gusta viajar mucho y salir a comer. “Cuando uno se casa es para compartir más con la otra persona. Yo le dije: ‘me quiero levantar y acostar contigo’. Eso no quiere decir que estoy pagando una condena, si quiero salir con mis amigos y pegarme un viaje solo, lo hago”.

