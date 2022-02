La razón por la que el papá de Arelys Henao le prohibía salir con su esposo

El nombre de Arelys Henao, también conocida como ‘la reina de la música popular’, ha sido bastante comentado gracias a la bioserie del canal Caracol Arelys Henao: canto para no llorar, que cuenta hasta los detalles más desconocidos de la vida de la cantante.

Su historia de amor con Wilfredo Hurtado, quien hoy es su esposo y, además, también es su mánager, inició hace más de 20 años cuando los dos llegaron a Medellín como desplazados por la violencia. Según reveló Arelys en una entrevista, el proceso para entablar una relación sentimental fue complicado porque los dos eran bastante tímidos.

¿Cómo era la relación del papá de Arelys Henao con Wilfredo Hurtado?

La artista tuvo su primer acercamiento con el que hoy es su esposo cuando ella se desempeñaba como peluquera. En ese entonces, Wilfredo era bastante introvertido pues había perdido a su padre y a varios de sus hermanos a causa del conflicto armado en Urabá. “A mi esposo lo conozco desde 1996. Él llega desplazado también de la violencia de Urabá. Él perdió a su papá, pierde a gran parte de sus hermanos, ha sufrido más que yo”, dijo en una entrevista Arelys Henao.

De igual manera, en diálogo con Juntas pero no revueltas, Arelys Henao reveló que cuando ella y Wilfredo comenzaron a salir como amigos en el barrio en el que vivían, a su padre, don Alonso Henao, no le gustó y le prohibió que se siguieran viendo. “Mi padre comenzó a prohibírmelo. Cuando lo veía pasar comenzaba a hablar mal de él”. Asimismo, la intérprete de Señor prohibido contó que entre más su padre le decía eso, más le comenzaba a gustar Wilfredo. “Yo le decía: ‘Papá, no me lo prohíba más, que me va a salir gustando’. Él empezó a decir y a decir, hasta que me gustó”.

Así comenzó la historia de amor de Arelys Henao y su esposo Wilfredo Hurtado

En diálogo con ese mismo medio, Arelys Henao agregó: “él no se enamoró de la reina de la música popular. Él se enamoró de una niña, mal vestida, malhablada, campesina. En ese momento, cuando nos conocimos, yo vendía muebles en la semana y el fin de semana hacía domicilios como estilista. Entonces yo valoro mucho eso”. Desde entonces, Arelys y su esposo han estado juntos, tienen dos hijos, y Wilfredo ha sido el encargado de apoyar a la cantante en su carrera musical, por esa razón, se convirtió en su representante y es quien la acompaña a cada una de sus giras. “Él me decía, ´ amor, haga las cosas de su música, lo importante es que cuando llegue a la casa me tenga lista la comida y usted esté ahí´”.

La artista no dijo explícitamente por qué a su padre no le gustaba que ella saliera con Wilfredo, sin embargo, tiempo después, lo aceptó y tuvieron una excelente relación.