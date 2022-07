La razón por la que Estiwar G casi rechaza participar en ‘Masterchef’

A varias semanas de haberse vivido la final de esta temporada, Masterchef Celebrity no deja de ser tema de conversación entre los televidentes.

Desde el inicio del reality de RCN, uno de los personajes más interesantes para el público fue Estiwar G , más conocido como El ñerólogo, interpretado por el bogotano Luis Fernando Arias, quien estuvo caracterizado hasta el día que dejó la competencia.

Aunque al inicio del programa no fue visto como una ficha fuerte, Estiwar logró, con mucho esfuerzo, ubicarse entre los seis mejores del reality y estuvo muy cerca de llegar a la final de Masterchef Celebrity. Su ganancia fue grande, pues como lo ha mencionado en sus redes sociales, Stiwar G ganó reconocimiento nacional, su comunidad creció y su personaje fue bien acogido por los televidentes.

‘Masterchef Celebrity’: Estiwar G reveló la razón por la que casi no participa en el programa

Sin saber que los resultados serían tan positivos, Estiwar G pensó en decir no a la oferta del Canal RCN para participar en el programa de cocina.

Así lo contó recientemente en Yo, José Gabriel, donde confirmó que no se arrepentía no haber aceptado. “A mí me daba mucho miedo participar en ‘Masterchef’, pero si yo me hubiese dejado llevar por ese miedo no hubiera ido ni al primer capítulo”.

Luis Fernando Arias reveló su mayor miedo antes de ingresar al concurso: el rechazo, pues nunca había estado rodeado de celebridades con tanto reconocimiento nacional e internacional.