La esposa del príncipe Alberto de Mónaco, Charlenne, atraviesa por momentos difíciles en cuanto a su salud, ya que no ha podido regresar a Mónaco por causa de una infección, que empezó a padecer hace algunas semanas y de la cual el palacio informó, al tiempo que anunció la ausencia de Charlenne en el Gran Premio Fórmula Uno de Mónaco el pasado 23 de mayo.

Ahora la misma princesa ha querido explicar su larga ausencia y distancia de la familia, así como la prolongación de su incapacidad. “Su Alteza la Princesa Charlenne de Mónaco está siendo sometida a múltiples y complicados procedimientos tras contraer una infección severa en oídos, nariz y garganta en mayo”, dice el boletín que emitió la Fundación que ella encabeza sobre la situación.

UN VIAJE POR LA FAUNA

Charlenne llegó a Sudáfrica, a mediados de mayo, en una misión de conservación de la fauna que buscaba afianzar su compromiso con el mundo animal y luchar contra la caza del rinoceronte, una especie que se encuentra en peligro de extinción. Estando en dichas actividades se sintió mal y le fueron practicados análisis hasta diagnosticarla con la infección, desde entonces ha estado en permanentes exámenes y cuidados médicos.

El mismo comunicado informa que para julio, mes en el que ella celebrará diez años de casada con el máximo monarca de Mónaco, no estará allí. “Este año será el primero que no estaré con mi marido en nuestro aniversario en julio, lo que es difícil y me entristece”. En el informe la princesa también indica que agradece haber tenido a su familia visitándola y ahora, habla a diario con su esposo y sus niños y hacerlo la fortalece en su ánimo, pese a la distancia.

El último acto oficial en el que participó la esposa de Alberto fue en enero pasado en la festividad de Santa Devota.

Antes de su enfermedad, la princesa compartió algunas imágenes donde evidenció su ayuda a equipos de rescate de rinocerontes.