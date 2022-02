La Reina Isabel II y los secretos detrás de la corona británica

La Reina Isabel II nació el 21 de abril de 1926, es hincha del Arsenal, su primera mascota se llamaba Peggy y ha tenido más de 30 perros. Foto: getty

Familiarmente Lilibeth

La Reina Isabel mide 1.63, se llama Elizabeth Alexandra Mary y sus padres y su hermana Margarita la llamaban Lilibeth, al igual que su esposo, el Príncipe Felipe de Edimburgo. Fue bautizada en 29 de mayo de 1926, en la capilla del Palacio de Buckingham. Su tipo de sangre es O positivo y armar rompecabezas ha sido una de sus actividades favoritas.

Ama a los animales

El abuelo de la monarca británica le obsequió, a los 4 años, un pony al que llamó Peggy. Adora a los caballos y siente especial predilección por los perros de raza Corgi. Recibió el primero, Susan, cuando cumplió 18 años y se dice que ha tenido más de 30. Es dueña de los cisnes blancos del río Tamesis.

Cuestión de gustos

La Reina Isabel II, de 95 años, siempre viaja bien preparada: lleva sus salsas favoritas y su postre favorito, el pastel de chocolate. Le encantan los platos preparados con crema y mantequilla y el vino dulce. A la soberana no le gustan la páprika, el aguacate ni la cebolla. En palacio, todos saben que su sándwich, generalmente preparado con pepino y mayonesa, no debe tener los bordes.

La intocable

La cartera que más usa la soberana es la de modelo Traviata, es de charol negro, diseñada por la firma Launer. Nadie debe tocar este accesorio, pues la monarca lo usa para enviar señales a sus asistentes, si lo lleva en el brazo la reunión en la que está puede continuar, pero si la baja, es que desea retirarse.

A la hora de vestir, siempre usa guantes para protegerse de los microbios y de la suciedad. Estos deben ser blancos, negros o de tono marfil. Su majestad es precavida, pues lleva uno de repuesto. En cuestión de calzado Angela Kelly, su modista, reveló en su libro The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe, que ella se ha encargado de probar los zapatos nuevos de la Reina.

A toda velocidad

La monarca no tiene pasaporte ni pase, pero aprendió conducción y mecánica en 1945. Aunque el protocolo exige que sea siempre un conductor quien la transporte, le encantaba manejar alguno de sus vehículos favoritos. Subió por primera vez al metro de Londres en 1939, y lo hizo en compañía de su institutriz y de su hermana Margarita, Isabel II se ha destacado por realizar labores en pro del bien de los ciudadanos, y se sabe que integró el grupo de los Scout en 1937 y fue guardacostas en 1943.