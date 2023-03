La Segura debe someterse a una nueva cirugía por biopolímeros: “eso está podrido”

Varias famosas del mundo del entretenimiento en Colombia han estado luchando, durante años, contra los biopolímeros que les fueron inyectados en sus glúteos sin su consentimiento. Entre ellas, se encuentran: Lina Tejeiro, Jessica Cediel, Marcela Reyes y La Segura.

La Segura biopolímeros: así va su proceso

En las últimas horas, la generadora de contenido caleña publicó unas historias contando que, durante los últimos 15 días, ha presentado nuevamente fuertes dolores en algunas partes de su cuerpo, por lo biopolímeros. “Yo he estado un poquito perdida. A veces estoy súper activa y otras veces me desactivo. Hace 15 días volvió y se presentó otro poco de dolor de esos biopolímeros de mie***, no tengo otra manera de decirlo”, dijo.

Luego, aprovechó para advertirle a sus seguidoras que nunca se inyecten esa sustancia en sus cuerpos. “Nunca se pongan biopolímeros o como lo quieran llamar porque a eso le dicen varios nombres y las engañan. Escúchenme a mí que he pasado por un infierno gracias a eso… He pasado por un proceso fuerte y justo tengo unos exámenes, he estado dedicada a citas médicas con cirujanos, especialistas, buscando más y más respuestas”.

La Segura debe ser operada nuevamente

La influenciadora aprovechó para mostrar unas radiografías que le hicieron donde se observa que, una parte de su cuerpo, todavía tiene biopolímeros. “Esto está podrido en biopolímeros, claramente se ve que los tengo de un solo lado, en el otro ya no hay tanto… A la gente se le pudre la piel, hay diferentes sintomatologías de los biopolímeros pero les puedo decir que ninguno es bueno, no se sabe cuál es peor que todos. El mío, lastimosamente, es un dolor muy crónico. Seguimos en la lucha con eso y lo que haya que hacer se tiene que hacer, gracias a Dios estoy bien y con una calidad de vida que ahí vamos”.

Luego de su visita al médico, el especialista concluyó que, una vez más, la caleña debe ingresar al quirófano para tratar de quitar más de la sustancia. “Sí me tienen que operar otra vez, me tienen que hacer otra cirugía de extracción de biopolímeros. Yo tengo programado en Estados Unidos otro bloqueo para poder soportar el dolor y que me lo anestesie por unos dos o tres meses para poder hacer mi vida normal 100% y poder dejar cosas de trabajo listas para la recuperación. Estoy feliz porque saber que puedo mejorar mucho más de lo que ya mejoré con la primera extracción de biopolímeros es una luz de esperanza para mí de acercarme más a mi sanación completa sin tener la certeza de eso porque ni siquiera los doctores pueden dar esa seguridad”.