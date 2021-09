La tercera es la vencida: Britney Spears se vuelve a casar

Era cuestión de días, para que Britney Spears recibiera la propuesta matrimonial de su novio, el bailarín, actor y entrenador personal Sam Asghari. ´La Princesa del Pop´ luce ahora un espectacular anillo, creado por Roman Malayev, bautizado por la joyería Forever Diamonds NY como ´The Britney´. La joya, que tiene grabada en su interior la palabra ´Lioness´ (Leona), tiene un diamante de 4 kilates, que fue escogido por el novio. La artista compartió su felicidad en Instagram, con vídeo y fotografías, en las que escribió “¡No lo puedo creer!”, frase seguida de varios emojis de anillos.

La pareja se conoció en 2016, cuando Asghari participó en el video de la canción Slumber Party. Sam dice que no tuvieron un buen comienzo, pues le hizo a la artista una broma, que en principio, ella no tomó de la mejor forma. Los descansos en la grabación hicieron que hablaran un poco más, pero al terminar la jornada de trabajo, cada uno siguió su camino. Tiempo después, Britney contó que había encontrado el número de Sam en su bolso, y recordando lo especial que era, decidió llamarlo. En Instagram publicaron su primera fotografía como pareja, y a partir de ese momento, ocurrido en 2017, aparecieron en alfombras rojas y distintas galas. Asghari, de 27 años, ha estado con la cantante de 39, en las difíciles circunstancias que vivió a raíz de la tutela legal que ejerció su padre, Jamie Spears, desde 2008.

Casada dos años y 55 minutos

Esta será la tercera boda de Britney. La primera ocurrió el 3 de enero de 2004, en Las Vegas, con su amigo de infancia Jason Alexander. El matrimonio duró 55 horas y, según The Daily Mirror, Lynne Spears, la mamá de la cantante, la obligó a anular el matrimonio. Jason reveló el el pódcast Toxic: The Britney Spears Story, “me dijeron que si firmaba la anulación nos dejarían a mí y a Britney continuar con nuestra relación, y que si nos sentíamos igual en seis meses nos permitirían celebrar un matrimonio apropiado”. Pudieron hablar durante un mes, pero luego el teléfono de la intérprete apareció fuera de servicio. Lo cierto es que 10 meses después, el 8 de octubre del 2004, Spears se casó con Kevin Federline, bailarín a quien conoció en la grabación de su video de My Prerogative. Federline terminó su relación con Shar Jackson, madre de sus dos hijos, y se casó con Britney. La pareja, que firmó un acuerdo matrimonial, tuvo dos hijos, Sean y Jayden, y que vivió en medio de rumores que acusaban a Federline de derrochar el dinero de la artista, se separó, por petición de ella, en 2006.