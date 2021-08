La verdad de la hermana de James ¿Por qué Juana Valentina no muestra su embarazo?

Juana Valentina se ha convertido en figura pública más allá de ser la hermana menor del futbolista James Rodríguez, y aunque no la ha tenido fácil para desmarcarse de la fama de su hermano, ella ha tratado de crear su propio nombre y labrar su camino como influenciadora y empresaria de belleza, moda y estilo de vida. En redes sociales ya cuenta con miles de seguidores que la admiran y siguen sus iniciativas, convirtiéndola en toda una celebridad y joven emprendedora.

Hace poco, Juana Valentina, de 23 años, sorprendió a sus fanáticos con la noticia de que espera un bebé junto a su novio, el empresario de bares y restaurantes Víctor Forero, un joven emprendedor y muy familiar, con quien la influencer lleva una relación estable hace varios años. Juntos revelaron con una tierna imagen que pronto serán padres de Isaías, nombre bíblico elegido para su primogénito siendo una pareja reconocida por su fe y cercanía a Dios.