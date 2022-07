La Voz Kids: este es el verdadero nombre de Kany García, jurado de esta temporada

Kany García es una cantautora puertorriqueña, reconocida por exitosos temas como Hoy ya me voy, Para siempre, Quédate, Aunque sea un momento, entre otras.

Actualmente, conforma el grupo de los entrenadores de La Voz Kids, el reality más visto por los colombianos, que se estrenó el pasado lunes en el canal Caracol.

¿De dónde es Kany García?

La cantante nació en Toa Baja, Puerto Rico, el 25 de septiembre de 1982. Es hija de un exsacerdote de origen español llamado Antonio García, quien renunció a sus votos cuando se enamoró de Shela de Jesús, la progenitora de la artista.

¿Cuál es el verdadero nombre de Kany García, entrenadora de ‘La Voz Kids’?

En el mundo del espectáculo es conocida como Kany García; de hecho, muchos de sus fanáticos creen que ese no es un nombre artístico, sino el real. Sin embargo, la entrenadora de La Voz Kids se llama completamente diferente. En realidad, su nombre es Encarnita García de Jesús.

En una oportunidad, reveló en diálogo con Pulzo, que le gusta llamarse así porque muy pocos saben que se trata de Kany García. “Encarnita García, me encanta porque cada vez que tengo que pelear por teléfono y me dicen ‘señora, cuál es su nombre’, yo puedo decir, ‘mi nombre es Encarnita García y estoy muy molesta’ porque no saben que es Kany. Encarnita, como Encarnación pero en pequeño’.

¿Qué le pasó a Kany García en la cara?

La cantante Kany García sufrió un grave accidente de tránsito que por poco le cuesta la vida. Producto del fuerte choque sufrió una herida en su cara y tuvo varios puntos de sutura. Por esa razón, le quedó una cicatriz que, en algunas oportunidades, suele tapar con maquillaje o con su mismo cabello.

¿Quién es la pareja de Kany García?

La cantante boricua es casada con Jocelyn Trochez, a quien conoció cuando era su entrenadora personal. Después de cinco años de relación decidieron dar el ‘sí acepto’ frente al altar, en el 2019. En sus redes sociales demuestran lo felices y enamoradas que están.

