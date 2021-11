Las complicaciones de salud de Benito Santos de ‘Pasión de Gavilanes’

En el último año, el recordado e ‘insoportable’ Benito Santos, que fue interpretado por el actor Giovanni Suárez, ha tenido que atravesar varias complicaciones de salud. Primero fue el Covid-19, enfermedad con la que tuvo que luchar durante varios días. De hecho, aunque eso fue el año pasado, aún tiene algunas secuelas en su cuerpo.

Te puede interesar: Bernardo Flores será Juan David, hijo de Juan y Norma en ‘Pasión de Gavilanes’

Recientemente, el actor tuvo que ser internado de urgencia nuevamente en una clínica y, posteriormente, intervenido quirúrgicamente luego de presentar algunas afecciones mientras se encontraba trabajando. “Quiero contarles que estaba en un proyecto muy bonito con una campaña con una productora que se llama Akira, y nada, me tocó dejar el proyecto tirado, cosa que nunca he hecho en mi vida. Tengo unas molestias, unas complicaciones de salud, que me han venido trayendo a la clínica consecutivamente, y ahorita fue la tapa de la olla y fui a grabar y no di físicamente, no pude grabar, quedé tirado en el piso, vomitando, con escalofríos, con temblor, con dolor corporal, casi que estaba perdiendo el sentido”, expresó por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram. De acuerdo a lo que ha contado, esos quebrantos de salud de deben a cálculos en la vesícula, hígados y los riñones. Por esa razón, pidió a sus seguidores orar por él para tener una pronta recuperación.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Hace poco se conoció la muerte del actor Sebastián Boscán, quien le dio vida a Leandro Santos, hermano de Benito en Pasión de Gavilanes y desde el hospital, el actor Giovanni Suárez no pudo ocultar su tristeza y llorando lo despidió con unas emotivas palabras. “Me duele en el alma y el corazón tener que darles la noticia que me acabo de enterar: Sebitas, Sebastián Boscán, Leandro para que me entiendan, falleció a causa de una enfermedad grave. Sebitas, hermano, lo llevo aquí. Usted sabe que yo lo adoraba. Paz en la tumba de Sebas y que el Señor consuele el alma de todos sus seres queridos”, expresó.

Te puede interesar: A sus 41 años murió Sebastián Boscán, actor de Pasión de gavilanes