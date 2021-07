Las fotos que revelaron el matrimonio, en secreto, de Gwen Stefani y Blake Shelton

La cantante sorprendió a sus seguidores con la confirmación de su matrimonio, el 3 de julio. Gwen, que anunció su compromiso en octubre de 2020, publicó este fin de semana, en su cuenta de Instagram, las imágenes de su enlace, que ocurrió en un rancho de Oklahoma, propiedad de su hoy esposo, el cantante de Country Blake Shelton, quien construyó una pequeña capilla en el lugar para dar el sí quiero. En el lugar, decorado con flores, estuvieron las personas de su entorno familiar más cercano.

Amor de Reality

Stefani, de 51 años, y Shelton, de 45, se conocieron en The Voice, en 2014, reality del que eran jueces. Un año más tarde iniciaron una relación romántica, luego de separarse de sus parejas: el músico Gavin Rossdale, con quien la intérprete de Used to Love You duró 13 años casada y es el padre de sus tres hijos, Kingston James Mc Gregor, Zuma Nesta Rock y Apollo Bowie Flynn. Blake también terminó su matrimonio de 8 años con Miranda Lambert.

Este es el segundo matrimonio de la cantante, y el tercero de Shelton, quien le propuso que fuera su esposa en el mismo rancho donde contrajeron nupcias, aunque la propuesta estuvo a punto de no realizarse. ¨Estaba tratando de no ir a Oklahoma porque se estaba volviendo demasiado complicado con (el covid 19) y la familia. ´Creo que deberíamos cancelar el viaje´. Fue algo así. Luego lo solucionamos y terminamos yendo¨, le contó Gwen a Kelly Clarkson, durante una charla en su programa. Felizmente ella viajó y Blake le hizo la propuesta. ¨Hola, @gwenstefani, gracias por salvar mi 2020…y el resto de mi vida. Te quiero. Escuché un sí¨, expresó en sus redes sociales, contando la grata noticia.

La pareja ha trabajado junta en varios temas musicales: Go Ahead And Break My Heart, en el 2016, y If I´m Honest, en 2017.