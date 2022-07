Laura Londoño , la estrella de la nueva versión de Café, con aroma de mujer, encontró el perfecto equilibrio entre el cuidado de su familia y su trabajo actoral.

Te puede interesar: Laura Londoño se sinceró y reveló cómo fue realmente trabajar con William Levy

Solo cuatro días después de su cumpleaños número 34, la actriz dio a luz a su segunda hija a quien llamó Mikaela. Tras solo cinco meses después, Laura Londoño mostraba a sus millones de seguidores su delgada figura, famosa entre sus seguidores, que admiran su figura atlética.

¿Se operó? Laura Londoño dio fin a rumores de supuesta lipo después de embarazo

Aunque muchos entendían que se trataba simplemente de su contextura, hasta oídos de Laura Londoño llegó el rumor que hablaba sobre su físico.

Vea también: Este es el divertido apodo que recibió William Levy en ‘Cafe, con aroma de mujer’

“Por ahí me chismosearon, me vieron grabando y empezaron a preguntarle a alguien se la producción donde estoy yo que si yo me había hecho la lipo”, dijo la actriz, recordada por su papel de Julia Escallón en La ley del corazón.

“Apenas me contaron eso a mí realmente me dio risa y llegué a la conclusión que claro, hay personas que tienen ciertas creencias en la cabeza que moldean toda la realidad. Personas que creen que tener hijos es sinónimo de quedar desbaratado, que estar embarazadas es igual a quedar enfermas. Por eso dicen: ‘imposible que haya tenido una bebé y luego esté así flaca’”.

Laura Londoño trató de explicarle a sus seguidores que, por el contrario, ella vive agradecida con su cuerpo por obrar de maneras maravillosas y adaptarse fácilmente a incluso traer una nueva vida al mundo. “Y creo que el cuerpo es maravilloso, alucinante lo que es capaz de hacer, crear una vida, crece, se moldea y toma otra fuerza. Solo es cuestión de lo que creemos así que pilas con lo que creemos esta todo aquí en la cabeza” finalizó la actriz, quien hizo un gesto con sus ojos y entre risas, se burló, “Dizque la lipo”.