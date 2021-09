Laura Rodríguez, Angelina Jolie y otros famosos que sufrieron parálisis facial

Generalmente, la parálisis facial se debe a la parálisis de Bell, una afección en la que el nervio que controla los músculos se inflama, causando una debilidad temporal que hace que la cara se vea caída. A continuación, te contamos qué famosos han tenido que vivir esa difícil situación.

Laura Rodríguez

En los últimos días, la actriz Laura Rodríguez, recordada por darle vida a Marbelle en su etapa adolescente en la telenovela Amor Sincero, contó a través de sus redes sociales que había sufrido una parálisis facial.

Para festejar su cumpleaños 29, realizó un post donde habló de ese difícil momento que vivió. En las imágenes se observa su rostro afectado por la enfermedad. “Hoy cumplo 29, termino mi primera gira de teatro en Tenerife y cumplo 15 días de recuperación de una parálisis facial periférica, y si tú estás pasando por lo mismo, no pares tus días por cómo te ves, porque lo esencial es invisible a los ojos”.

George Clooney

Cuando tenía 8 años, George Clooney sufrió una parálisis de Bell. Según le contó al diario The Daily Mirror, esa fue “la peor etapa de su vida”, pues debido a eso, sus compañeros se burlaban de él, puesto que no podía abrir su ojo izquierdo ni comer nada sin que se le cayera al piso.

El actor mejor conocido como el ‘Gato’ Baptista y recordado por interpretar a Óscar Reyes en Pasión de Gavilanes también sufrió ese episodio. Cuando tenía 19 años, y mientras grababa una novela, el famoso actor sufrió una parálisis facial que le afectó la mitad de su rostro y el habla. Además, no podía abrir y cerrar voluntariamente los párpados de su ojo derecho. Para recuperar la movilidad tuvo que someterse a intensas terapias. De hecho, aún sufre las consecuencias de la parálisis: “Cuando me tomo un traguito se me apaga un ojo y la gente cree que es molestando, pero es por la parálisis”, dijo en una entrevista en el programa The Suso’s Show.

Luego de separarse de su esposo, el reconocido actor de Hollywood, Brad Pitt, la actriz sufrió una parálisis facial periférica en el 2016. En una entrevista con Vanity Fair, Angelina dijo: “No sabría decir si fue a causa de la menopausia o del año que había tenido. A veces las mujeres que tienen familia se ponen a sí mismas en último lugar, hasta que se manifiesta en su propia salud”. Según relató, todo se dio por el estrés que le generó todo el proceso de su divorcio. Esa sería la razón por la que Angelina estuvo un tiempo alejada de los medios de comunicación.

El cantante mexicano tuvo que alejarse un tiempo de los escenarios para superar una parálisis facial. El artista se encontraba haciendo una llamada telefónica cuando sintió algo extraño en su cara. “Me asomé al espejo y vi que se me estaba paralizando la cara. Sara me trajo al hospital y sí tenía un poco de parálisis, por ello me realizaron todos los exámenes médicos”.

