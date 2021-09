Laura Tobón de ‘La Voz Kids’ y los duros cambios hormonales por su embarazo

En diálogo con Vea, Laura Tobón reveló algunos detalles de esta nueva faceta de su vida: la maternidad, así como también habló de su participación en La Voz Kids, que todas las noches despierta emociones en los televidentes

¿Cómo te imaginas a tu bebé?

“Como un bebé muy feliz, me lo imagino pelirrojo, porque a mi esposo en el colegio le decían fresa por lo pelirrojo. Un niño que disfruta la vida, muy tranquilo, como el papá, que es muy fresco, con buen genio y sentido del humor. Ojalá no me salga un huracán”.

¿Cómo has vivido esta temporada de La Voz Kids estando embarazada?

“Se me ha salido más a flor de piel el tema de la maternidad, a todos los niños los veo como si fueran mis propios hijos. A todos les tengo mucho cariño, pero esta vez creo que por mis hormonas y por lo que estoy embarazada, los siento más cerca a mí”.

Aparte de tu embarazo, ¿qué más tiene de especial esta temporada de La Voz Kids?

“Siento que en esta temporada los niños están más chiquitos. En las pasadas hubo niños más adolescentes, esta vez tenemos niños de 4, 5 y 6 añitos, tan nobles, tan tiernos todos que eso lo hace diferente. Por primera vez tenemos talento de niños demasiado chiquitos y bueno, sobra decir que los entrenadores hacen que el programa sea increíble. Natalia, Jesús y Cepeda son un apoyo impresionante para los pequeños”.

