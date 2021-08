“Les va a encantar”, Belinda aclara su drama con Nodal

Hace unos días, el mundo de la farándula se conmocionó con la noticia de la posible ruptura de Belinda y Christian Nodal. Los artistas, que se conocieron cuando fueron jueces en La Voz, se habían comprometido hace tres meses en España, y no había nada que presagiara su distanciamiento.

Intempestivamente, El intérprete de Adiós amor, eliminó sus publicaciones de Instagram y sólo conservó una Speedy González. Dejaron de seguirse en las redes sociales. De inmediato comenzaron las especulaciones. Según El Universal, se rumoraba que este amor, lleno de situaciones extremas, había terminado por desgastarse en poco tiempo. Mencionó rumores acerca de los ´caprichos´ de Belinda, quien no dudaba en llamar de urgencia a su novio, quien se encontraba trabajando en Guadalajara, para que viniera a su lado. El cantante, no dudaba en dejar lo que estaba haciendo y pedir su avión privado para encontrarse con ella en Ciudad de México. Sólo los padres de Nodal pudieron evitar que viajara, pues dicen, Christian no pudo justificar la razón de su viaje. Otra versión se dio por una fuente cercana a los artistas, que declaró a la revista Tv Notas, que la ruptura se dio luego del cumpleaños de Belinda, que celebraron en La Florida, y que la situación los tenía destrozados.

¿La verdad?

Otra hipótesis que se manejó fue que el distanciamiento hacía parte de una estrategia para lograr un mayor interés en todos sus movimientos, incluyendo, por supuesto, un posible lanzamiento musical. Ahora, todo parece indicar que esta última es la verdadera. Primero se conoció un audio y un video donde se evidencia que Christian y Belinda, después de ´terminar´ están trabajando juntos. Finalmente, la intérprete de Bella traición declaró para Venga la alegría: ¨Voy a sacar una canción con Christian, estamos felices porque es una canción que sé que el público ha estado esperando con muchas ansias y se llama Por el resto de tu vida. Es una fusión entre lo que es él y lo que soy yo a nivel musical y demás…Estoy segura de que les va a encantar¨.