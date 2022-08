¿Lina Tejeiro está embarazada? Este video aumentó los rumores, según los fans

Lina Tejeiro se encuentra disfrutando de las mieles del amor. Este fin de semana reafirmó su amor por el cantante Juan Duque, por medio de un romántico video donde aparecen dándose un beso, al parecer, en medio de una fiesta.

Te puede interesar: Video | Lina Tejeiro y Juan Duque confirman su relación con apasionado beso

Hace unas semanas, se hizo público el romance de Lina Tejeiro y Juan Duque. La pareja luce muy enamorada. Foto: Cortesía Redes S

Entretanto, la actriz de La ley del corazón también compartió con su mejor amiga, Greeicy Rendón, a quien fue a visitar a su casa. Allí, Tejeiro se mostró muy feliz de alzar y consentir a Kai, el primogénito de la cantante con Mike Bahía.

Vea también: “Métete al gimnasio”: Lina Tejeiro a quienes opinan sobre su vida

¿Lina Tejeiro está embarazada? Este video aumentó los rumores

Luego de ser publicado el video de Lina con Kai, los internautas se fijaron en un detalle que llamó bastante la atención. En el clip, se observa a la actriz con un leggins de color negro que le resalta un poco un pequeño bultico en su estómago. Inmediatamente, los usuarios comenzaron a comentar y a especular que, supuestamente, podría tratarse de una barriguita de embarazada. “A Lina se le ve barriguita, ¿será bebé?”, “esa barriga de Lina qué, ¿estará embarazada?”, “esa barriga de Lina es como de bebé”, “ya está ensayando para cuando llegue el suyo”, escribieron luego de que el video se hiciera viral en diferentes redes sociales.

Te puede interesar: Lina Tejeiro no le quita la mirada a Juan Duque. Lo tiene como fondo en su celular

No obstante, otros seguidores de Lina Tejeiro la defendieron y comentaron que no necesariamente tiene que tratarse de una barriguita de embarazada, sino que es algo normal en el cuerpo de las mujeres. “No pueden medio estar llenas y ya que está embarazada... Normal, está cargando un bebé y uno no lo carga derecho, uno hace poses para cargarlo”, “Ya le están buscando que está embarazada”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En varias oportunidades, la actriz ha revelado que, por ahora, no quiere ser madre. La artista está enfocada en sus proyectos laborales y se encuentra disfrutando de su vida como soltera y de su amor con el cantante de música urbana, Juan Duque.