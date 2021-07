Lincoln Palomeque reveló detalles de su vida: apodo desconocido, talentos y más

La pareja de actores le dan vida a Gaviota y a Leonidas Salinas en la producción del Canal RCN, donde han compartido varias escenas juntos. Pero ¿qué tanta química actoral hubo entre ellos y qué tanto conoce la actriz a Lincoln? Ambos se le midieron a un divertido reto para descubrirlo. Esto le contaron al canal donde se emite la producción.

A la actriz le preguntaron cuál era el nombre completo de su compañero y como ella, muchos pensaban que simplemente se llama Lincoln Palomeque, pero resulta que no. “Si tiene más nombres por favor quíteselos porque eso ya es mucho para aprenderse”, dijo Laura entre risas. Por su parte, el actor confesó que su nombre completo es Lincoln Eduardo Palomeque Sandoval.

En cuanto al plan perfecto del actor, Gaviota confesó que a él le gusta la playa y añadió: “realmente su plan perfecto es con su familia, con sus hijos en cualquier parte, ahora en su apartamento nuevo. Ay no, yo sé un montón que no me preguntan”, dijo la actriz. En esta respuesta sí coincidió con lo que dijo el padre de Matías y Salvador.

Otra de las preguntas que le hizo el medio a la artista fue si conocía cuál era el talento oculto del actor. Ella respondió: “Sería raro que yo lo supiera”, afirmó riéndose mientras miraba a su colega. Sin embargo, él mismo confesó que es bailarín y muy pocos lo sabían.

Entre otras confesiones, salió a la luz el apodo con el que reconocen a la pareja de Carolina Cruz. La también empresaria le puso ‘Milton’ después de que alguien pronunciara el nombre y él volteara a mirar más de una vez, como si sintiera que lo llamaban a él. Sin embargo, el cucuteño confesó que siempre le han dicho ‘Tarzán pecoso’, sin explicar el por qué.

Pero uno de los datos que más llamó la atención fue que la actriz recordada también por interpretar a Julia en La ley del corazón afirmó que su colega es ‘chismoso’. “Él dice que no es chismoso, y realmente no es chismoso, pero pone temas para que todos debatamos al respecto”, contó.