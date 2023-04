Linda Palma y la odisea que vivió en sus vacaciones de Semana Santa

La presentadora de ‘Show Caracol’, Linda Palma y su esposo Diego Pulecio, vocalista de la banda Don Tetto, compartieron a través de sus redes sociales unas publicaciones de sus vacaciones de Semana Santa en las paradisiacas playas de Punta Cana, República Dominicana.

Sin embargo, su Viernes Santo se vio opacado por el mal clima, pues el cielo gris y la lluvia dañaron los planes de “bronceo” que la barranquillera tenía planeados disfrutar en la playa.

Al día siguiente, aunque en horas de la mañana la lluvia acompañó a la pareja; en la tarde, el cielo se despejó, el sol salió y finamente, Linda y Diego quedaron dichosos con el clima de Punta Cana, una muy buena manera de finalizar sus vacaciones.

Vacaciones de Linda Palma en República Dominicana. pic.twitter.com/3jDxkdCvHz — Ana (@PuraCensura) April 8, 2023

¿Por qué Linda no quiere tener hijos?

Hace unos días, en una entrevista con el programa ‘La Red’, Linda confesó la razón por la cual no desea tener hijos. “No tenemos esos planes. Hasta ahora no he querido y lo hemos hablado, no estamos interesados. No tiene nada que ver con salud... Es por el tema del tiempo. Vivimos solos Diego y yo. Independientemente si es perro, gato o un bebé, es una responsabilidad grande y obviamente eso implica tiempo. Por ahora estamos bien, gracias a Dios”, contó al periodista.

