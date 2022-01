“Lloro escribiendo esto”. Testimonio de Elizabeth Loaiza sobre embarazo y cáncer

Luego de haber confirmado a mediados del mes de noviembre que se encontraba embarazada por segunda vez, Elizabeth Loaiza acaba de publicar el video de una nueva ecografía en la que ya se ve a Mía acercándose a los 6 meses de gestación. Junto con el video la modelo caleña registró unas sentidas líneas en las que cuenta su experiencia con el cáncer mientras soñaba con volver a ser mamá, considerando a su segunda bebé, todo un ‘milagro de Dios’. “Mamá al saber que tenía cáncer, pudo haber decidido que le sacaran el útero, pero, siempre soñó contigo y decidió someterse a las Quimioterapias que fueran necesarias para lograr salvar tu casita (el útero). Hice todo lo que estuvo a mi alcance, oré y no te miento, había días que sentía que no podía, desfallecía, lloraba, sentía que no iba a poder, pero, nunca perdí la fe. Te pedí al cielo. Lloro escribiendo esto porque solo yo sé lo que pasé y lo que aguanté por tenerte algún día aquí en mi barriguita”, comenta la caleña.

Más noticias de la farándula nacional e internacional.

Luego continúa agradeciendo el apoyo de su pareja y padre de la niña, el empresario Juan Pablo Benavides, y el de su primera hija, Ana Sofía Escrucería. “Ellos dos y Dios, fueron testigos de que yo sacaba fuerzas de donde no tenía y salía a sonreírles a todos ustedes. Hasta a mi mamá le sonreía a la distancia y le hacía parecer que todo estaba bien, que no sentía dolor, que todo era pasajero y le repetía una frase que ella me enseñó: ‘TODO PASA’, tranquila mamá que pronto esto también pasará y solo será un mal recuerdo. Hoy puedo gritarle al mundo: TODO PASA, mi enfermedad también pasó. Mía Benavides Loaiza está bien por la Gracia de Dios. Esto es un milagro y me alegra compartírselos”. Finaliza. Mira el video completo de la ecografía en el siguiente enlace:

Te puede interesar: ‘Angustiante relato de Maleta Restrepo con su padre enfermo en EE.UU.’