Los participantes de ‘MasterChef Celebrity’ que fueron novios hace casi 20 años

La nueva temporada de MasterChef Celebrity trajo varias sorpresas. Una de ellas fue que el comediante Frank Martínez, uno de los finalistas del año pasado, estuvo como jurado invitado, acompañando a Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier, mientras llegaba Jorge Rausch. Otra, fue el reencuentro de dos actores quienes fueron pareja hace más de 17 años.

Te puede interesar: MasterChef Celebrity: así fue la pelea entre ‘Tostao’ de Chocquibtown y Aco Pérez

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Martín Karpan y Carolina Gómez sostuvieron un romance

Los actores Martín Karpan y Carolina Gómez se reencontraron en esta temporada de MasterChef Celebrity. Hace casi dos décadas, la exreina y el actor argentino vivieron una historia de amor que acaparó varios titulares en medios de comunicación y artículos de revistas.

Un amor de ficción que trascendió a la realidad

Los actuales concursantes de MasterChef Celebrity se conocieron cuando grababan El auténtico Rodrigo Leal, telenovela que ambos protagonizaron en el 2003. Una vez salió al aire, se comenzó a rumorar que Martín Karpan y Carolina Gómez tenían una especial cercanía. Luego, confirmaron que ese amor sobrepasó las pantallas y efectivamente, estaban enamorados.

Dos años después, decidieron ponerle punto final a esa historia. No se conocieron las razones de la ruptura, pero, al parecer, habría sido porque el actor no cree en el compromiso y mucho menos en el matrimonio. “Yo jamás entregué un anillo y jamás lo entregaré. Porque no creo en el matrimonio, me parece que es un compromiso que termina dañando la relación. Uno debería vivir de novio toda la vida”, dijo en una oportunidad en una entrevista con un programa del canal RCN. Por su parte, Carolina sí cree en el matrimonio y se ha casado en tres ocasiones.