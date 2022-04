Los secretos de Gabriela Tafur para lucir bella en el Desafío The Box.

Gabriela Tafur, presentadora anfitriona de los boxes en el programa más visto del horario prime en Colombia, el Desafío The Box, nos reveló cómo inició su preparación para llegar a este reality como anfitriona. “Afortunadamente en temas físicos soy deportista y todos los días entreno. Cuando me dijeron entre noviembre y diciembre que era parte del Desafío, lo que hice fue no descuidarme en fiestas ni en vacaciones, estuve muy juiciosa con el tema del ejercicio y la alimentación, tenía ese terreno ya ganado. En realidad, yo no soy tan estricta con la alimentación porque los objetivos y roles son diferentes, lo que sí, es que entreno duro y parte del secreto fue poner más peso que antes para construir un poco más masa muscular”.

Gabriela Tafur y Andrea Serna son las presentadoras de la nueva edición de el Desafío The Box de Caracol Televisión y actual portada de la revista Vea. Foto: Revista Vea / Giorgio Del Vecchio

LA ALTERNANCIA Y LA DISCIPLINA SON CLAVES

¿Cómo son tus entrenamientos? “Todos los días entreno algo diferentes, un día pierna, otro brazo, otro cardio HIIT (High-Intensity Interval Training), y así alterno mucho los entrenamientos para construir masa corporal. Soy muy disciplinada y me encanta hacer ejercicio”.

SUS SECRETOS INFALIBLES DE BELLEZA

¿Danos tus tips básicos de belleza? “Primero, tomar suficiente líquido, eso es importantísimo. Segundo, ser constante y saber que los cambios no se logran de la noche a la mañana. Tercero, entender que el ejercicio no es suficiente, hay que complementar con una buena alimentación. Cuarto, es sentirse cómodo con lo que usas y eres, no seguir modas porque sí, uno se ve mejor cuando se está cómodo, si identificas eso te vas a ver muy bien, y eso es aplicable a todo”.

ALIMENTACIÓN PROGRESIVA

Y en cuanto a la alimentación ¿Qué comes y qué no? “No como carnes rojas hace casi una década porque empecé siendo vegetariana, pero en el reinado para alcanzar los objetivos necesitaba proteínas limpias, sin carbohidrato. Entonces empecé a comer pescado, luego me aburrí y comencé a comer pollo, fue algo progresivo. Tomo proteína todos los días después de entrenar. Conocerte es fundamental, conocer tu contextura para saber que puedes comer y qué no”.

