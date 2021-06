Los secretos de las famosas para tener un pelo 10

Claudia Bahamón, Paola Jara y Andrea Guzmán están dispuestas a revelar sus secretos a la hora de cuidar su pelo. Conoce sus tips para lucir un pelo 10.

“Nunca he tenido un cambio drástico, por miedosa”: Claudia Bahamón

La presentadora de Master Chef dice que los cambios drásticos no son lo suyo, y por eso, casi siempre ha mantenido el pelo largo y de un solo tono. Sin embargo, en sus sueños, siempre ha querido tinturárselo de color rubio colorado y “cortármelo hasta las orejas”, dice entre risas.

La opita revela varios secretos. “Me lo lavo día de por medio con champú y nunca me pongo acondicionador normal, solo tratamiento. Cada ocho días me aplico una ampolleta de hidratación profunda y, cuando me antojo, me hago alguna mascarilla con aceite de coco y aguacate”.

Aunque le gustaría estar pendiente de las fases de la luna para despuntarse y hacerse cosas, no lo logra por estar corriendo de un lado para otro, pero asegura que cree totalmente en esa energía. “Hasta para podar los árboles, sembrar semillas, alimentar a los animales y para las intenciones que le pongamos a nuestra vida”, confiesa.

FOTOS: Cortesía Víctor Abril.

“Soy muy clásica, entonces me gusta largo por aquello de mis facciones”: Paola Jara

La cantante de música popular tiene una rutina especial. “Me cuido mucho el pelo porque es muy delgado, entonces sufre con los procedimientos de plancha, secado y ondas”.

Se aplica tratamientos de frutas naturales, una o dos veces por semana, según sus compromisos. “Me lo dejo toda la noche y al otro día me lo enjuago, o me lo aplico cuando voy a entrenar. Los mejores son los tratamientos de marcas profesionales que tengan aceite de coco, argán o mano de res”, dice.

Y aunque se considera una mujer clásica, asegura que de jovencita era más arriesgada y tuvo tonalidades rubias, rojizas, rayitos y mechones. “Con los años me he vuelto más temerosa, y como me toca usar tanta plancha y secador para las ondas, soy cuidadosa. Además, me gusta largo, por aquello de mis facciones redondas. El pelo corto me hace ver más cachetona. Prefiero los cambios menos drásticos, como las extensiones”, añade.

FOTOS: Cortesía de la cantante.

¨El cabello crespo tiene cuidados especiales¨: Andrea Guzmán

“Desde niña, mi mamá me acostumbró a usar productos naturales, el cabello crespo tiene cuidados especiales y hay que aprenderlos, para entenderlo y amarlo. Debe estar muy hidratado, así que casi todos los días lo humedezco y le aplico tratamiento y acondicionador, pero solo uso champú una vez a la semana”, cuenta.

Para Andrea, el pelo de una mujer es una parte importante de su personalidad. “Creo que cuando lo aceptas, lo cuidas y lo disfrutas tal como es, ya sea liso, crespo o corto, transmites seguridad, porque es una expresión de lo que llevas por dentro. Con él comunicas muchas cosas de ti”.

Es de las que usa tratamientos caseros. Cuando está en casa, prepara mascarillas con aguacate, miel, aceite de oliva y de coco, “y con esa base, voy variando y agregando cosas nuevas”, asegura.

FOTOS: Cortesía Gabriel Carvajal.