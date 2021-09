Los secretos detrás de Britney Spears: se estrena nuevo documental

El 28 de septiembre se estrenará Britney Vs. Spears, el documental de Netflix que revelará aspectos desconocidos de la vida de Britney Spears. La fecha es especial, pues un día después, la Princesa del pop tendrá su audiencia en la Corte Suprema de Los Ángeles, y la jueza Brenda Penny podría tomar la decisión que la intérprete de Oops!...I Did it Again, está esperando hace años: el final de la tutela que Jamie Spears, su padre, ejerce sobre ella hace 13 años. Aunque muchas personas cercanas a la artista fueron entrevistadas, Britney no habló para el reportaje.

Este material, en el cual la directora Erin Lee Carr viene trabajando desde hace un año, es el tercero sobre la vida de la artista de 39 años. Framing Britney Spears, fue el resultado de una investigación realizada por The New York Times, que exploró aspectos de vida de Britney, su relación con su papá, su crisis mental, y por supuesto, la tutela que su progenitor tiene sobre ella. The Battle for Britney: Fans, Cash and Conservatorship, estrenado en junio de este año, justamente antes de la explosiva presentación de Britney ante los tribunales, buscó, de la mano del cineasta Mobeen Azhar, los dos aspectos de la vida de la cantante: la tutela y el movimiento #freeBritney. Fueron entrevistados su excoreógrafo, su maquillador y Perez Hilton, el bloguero de las celebridades.

Britney Jean Spears debutó en The Mickey Mouse Club en 1992, lanzó su primer trabajo discográfico, Baby One More Time, en 1999, durante los 13 años de su tutela ha obtenido 138 millones de dólares por concepto de derechos de autor, fue elegida por la revista Time como una de las personas más influyentes del 2021, ha vendido 100 millones de discos en el mundo. Está comprometida con Sam Asghari, tiene dos hijos, Sean y Jayden, y dos exesposos, Jason Alexander y Kevin Federline.