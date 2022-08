La polémica entre Andrea Valdiri, esposa de Felipe Saruma, y Lowe León, no sé detiene. La expareja lleva más de un año protagonizando controversias por la paternidad de Adhara, la hija que tuvieron, pero que el cantante no ha podido conocer.

Te puede interesar: ¿Andrea Valdiri no está enamorada de Felipe Saruma? Esto dicen sus seguidores

El ex de Andrea Valdiri había interpuesto un proceso de filiación para realizarle una prueba de ADN a Adhara que le permitiera reconocerla legalmente. Foto: Instagram - Instagram

Hace unos días, el artista anunció que la bailarina barranquillera había aceptado realizarle una prueba de ADN a Adhara para determinar si es el padre o no de la niña. “Yo nunca he querido estar lejos de la niña… Gracias por esta maravillosa noticia, Adhara seguirá en su espacio y con su familia, tú sabes que yo no soy un mal hombre”, dijo Lowe en ese momento, a través de sus redes sociales.

Vea también: Así evaden Andrea Valdiri y Felipe Saruma la polémica con Lowe León

¿Lowe León perdió demanda contra Andrea Valdiri donde solicitaba prueba de ADN?

Ahora, que Lowe León se sentía optimista y emocionado porque se supiera la verdad, se conoció, por medio del portal de entretenimiento Rechismes, que, al parecer, el artista perdió la demanda que había interpuesto para reconocer a su hija Adhara Valdiri y ejercer sus derechos como padre, porque ya tenía otro proceso abierto relacionado con la niña.

Según cita el mencionado portal de noticias, “fuentes cercanas a todo lo relacionado a este proceso legal sugirieron que este antecedente al parecer, podría llevar a que el barranquillero perdiera por completo la patria potestad”.

Te puede interesar: Lowe León sobre cómo Felipe Saruma es con Adhara: “está haciendo un rol increíble”

En el supuesto fallo publicado por Rechismes se lee: " (…) Es de anotar que actualmente existe un proceso judicial que cursa en el Juzgado Séptimo de Familia de Barranquilla, tendiente a resolver dicho asunto, por lo que esta juzgadora considera que la presente acción deviene en su perfil. En mérito de lo antes expuesto, esta juzgadora negará el amparo solicitado por el señor Luis Eduardo León Amaris”.

Por ahora, no ha habido ningún tipo de pronunciamiento oficial, ni confirmación de la noticia, por parte de Andrea Valdiri y Lowe León, ni tampoco de sus equipos legales.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí