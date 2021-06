¿Luis Miguel está escondido en Acapulco?

Luis Miguel tiene acostumbrado al misterio tanto a sus seguidores, como a los medios de comunicación. Sobre él, nada es confirmado. Ahora causan inquietud las últimas noticias, que según varios medios de comunicación, apuntan a una grave crisis emocional que lo tiene recluido en Acapulco, el puerto que fue testigo de muchos episodios de su vida. Ahora no se habla de las fiestas en su famosa mansión de playa, que está abandonada y en ruinas, o las fiestas en la famosa discoteca Baby O. Se dice que ´El Sol de México´ está aislado en un fastuoso hotel del balneario mexicano.

Según TvNotas, medio que consultó a una fuente cercana, un amigo del polémico artista, este se encuentra afectado por varios factores. ¨Está viviendo una crisis emocional tan fuerte, que nadie se la imagina¨. De acuerdo a las declaraciones del allegado al cantante, Luis Miguel está acompañado únicamente por su equipo de seguridad. ¨Prácticamente no sale de su habitación, salvo cuando de plano ya no puede más y va de una manera rápida al bar del hotel¨. Asegura también que por lo menos en dos ocasiones, una mujer, misteriosa como él, ingresa a su cuarto, y está algún tiempo con el artista. ¨Se va sin hablar con nadie¨, afirma la fuente, así que no se podría afirmar si ella es Mercedes Villador, la modelo con quien se le vinculó últimamente, pues aunque dicen que se parece, nadie puede aseverarlo.

El ingreso de la mujer de identidad secreta también tiene un protocolo, todo por el temor creciente de Luis Miguel al contagio de covid 19. En sus declaraciones, el cercano al mexicano, dice que para poder entrar, ella debe someterse a una prueba de antígenos. Cuando sale negativa, ella puede entrar.

¿Se vacunó?

Ese precisamente es uno de los factores de crisis de las que habla el allegado al ídolo. ¨Desarrolló un miedo muy grande a enfermarse, una paranoia sumamente profunda, piensa que si le da covid, por la afectación pulmonar que provoca, no podría volver a cantar…cree que si se enferma, su estado podría ser grave y no sobrevivir¨. No se sabe a ciencia cierta si Luis Miguel ya se vacunó, pues por un lado, el programa El gordo y la flaca dice que estaba buscando la vacuna con extrema urgencia, mientras en TvNotas, su amigo declara que no quiere vacunarse.

Existen otros temas que podrían haberlo deprimido, entre ellos, la ruptura con Mollie Gould. ¨Fue lo que más le pegó en el ego, porque llevaban tres años de relación y lo dejó por un hombre 10 años más joven que él¨. Las amenazas de demandas, por parte de José Pérez y de su hija Michelle, luego de sus apariciones de la segunda parte de Luis Miguel, la serie, parece que también lo intranquilizan.