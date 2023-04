Luisa Fernanda W confesó de qué tatuajes se arrepiente ¿mencionó a un ex?

Luisa Fernanda W se ha convertido en una de las creadoras de contenido más famosas e importantes del país, sus solo 18.5 seguidores en Instagram lo confirman y no se despegan de lo nuevo que la paisa de 29 años tiene para contar. Hace unas horas, después de celebrar la mejoría de salud de su hijo menor Domenic, la novia de Pipe Bueno sorprendió con una confesión sobre su cuerpo.

“Ojalá yo hubiese escuchado a mis padres cuando me decían ‘Luisa, no te tatúes’, porque sí, me he arrepentido de algunos tatuajes que me hice y que hoy día ya no me representan para nada”, inició el video que ya cuenta con casi cien mil ‘likes’ y donde la influencer habla de los tatuajes que se ha hecho con el paso de los años.

¿Cuántos tatuajes tiene Luisa Fernanda W?

En su video de casi tres minutos, la creadora de contenido reveló que tiene aproximadamente treinta tatuajes pequeños en todo su cuerpo, de los cuales se arrepiente de al menos cinco de ellos. Su primer tatuaje, varios símbolos en el antebrazo, es uno de los que más se arrepiente. En la publicación, además de compartir la lista de los tatuajes que le gustaría borrarse, también aconsejó a aquellos seguidores que están pensando actualmente en tatuarse.

“Yo pienso que los seres humanos somo súper cambiantes y tenemos una cantidad de evoluciones y de cambios todos los días y probablemente hoy te quieres ver de una forma, pero mañana cuando estás más maduro, cuando has vivido otros procesos, ya te quieres ver de otra manera. Yo pienso que antes de tatuarte deberías pensarlo muy bien y más la zona en que te vas a tatuar y también con quien te vas a tatuar. En este punto de mi vida simplemente me toca aceptar y asumir lo que para mí fue una mala decisión, en este momento de mi vida no me haría más”, expresó Luisa.

En la lista también se encuentran un ‘cerdicornio’ que tiene en el hombro, la palabra Inspire tatuada en su pecho y el ojo grande que tiene en uno de sus brazos. “Ese tatuaje del ojo no tiene ningún significado para mí, siento que me lo hice en un momento de locura, me dejé llevar por la situación, yo me lo veo y me da como hasta rabia, pero ya acepté mi mala decisión, ya convivo con él, somos amigos, pero estoy también contemplando borrármelo, pero tengo que averiguar primero cómo, cuándo, dónde, con quién, eso también es una decisión que tengo que tomar bien tomada”, confesó.