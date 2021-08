Luisa Fernanda W confesó sus inseguridades y mucho más.

Previo a salir de viaje con su novio, el cantante Pipe Bueno, y desde el aeropuerto, Luisa Fernanda W realizó varias confesiones en video para sus seguidores. En esta transmisión mencionó diez cosas que la gente no sabe de ella, entre las que se encontraban inseguridades, miedos, temores, pero también aspectos de su vida que la hacen sentirse orgullosa, tranquila y segura de quien es. Aquí sus confesiones:

“Aún me cuesta delegar muchos trabajos, como que alguien grabe mis videos y me los edite. Me cuesta delegar, me gusta siempre hacer el trabajo, me encanta trabajar”.

“Soy una persona muy amorosa y la verdad no me cae mal nadie. Hay gente que a uno no le agrada y demás, pero siempre a todas las personas les deseo lo mejor”.

“No me gusta hablar mal de nadie. Siempre he pensado que cuando uno habla mal de una persona o para destruirla, esta reflejando todas las inseguridades que uno tiene adentro”.

“Soy compradora compulsiva, pero al mismo tiempo no soy apegada a las cosas materiales, como que me vale un carajo la verdad, me desprendo muy muy fácil”.

“Considero que soy una persona con una inteligencia emocional increíble. Mis ganas de salir adelante y ser mi mejor versión, no me han dejado achicopalar”.

“No tengo agüeros ni soy supersticiosa. Una vez me dijeron ‘no pongas el bolso en el piso que se te va la plata’, dije: voy a ponerlo en el piso todos los días y no se me va a ir la plata”.

“Me encanta vivir el presente, vivo muy presente porque como digo es lo único que tenemos. Claro, me encanta construir en mi presente lo que quizás va a ser mi futuro”.

“Soy una persona que para que me saquen la rabia se necesita mucho. Soy tan pasiva que a veces hasta me da rabia conmigo misma, ósea, como que debía como enojarme más”.

“Soy paisa, pero parezco más rola en cuanto a la comida, me gusta más el ajiaco que la bandeja paisa. Lamento decepcionarlos amigos”.