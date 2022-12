Mabel Cartagena presenta ‘Los Cuentos de Mabel’, un podcast hecho para ti

Mabel Cartagena inició su trabajo en los medios colombianos en 2006, y constantemente, a través de su cuenta de Instagram, red social en la que tiene más de un millón y medio de seguidores, comparte algunos de los sucesos más divertidos ocurren en su diario vivir.

Hoy, la barranquillera, quien muy pronto regresará a la televisión colombiana con La vuelta al mundo en 80 risas, programa de Caracol Televisión, se encuentra más feliz que nunca, pues hace unas semanas incursionó en el mundo de los podcasts.

“Al comienzo no sabía qué hacer o proponer porque un podcasts debe ser muy entretenido y sobre todo, debe tener buena información (…) Luego de mucho pensarlo, se me ocurrió que debía contar esos hechos que me ocurrieron y que quizás las personas no están enteradas, así que, nacieron Los cuentos de Mabel”, afirmó la también locutora en diálogo con Revista Vea.

Desde su lanzamiento, el pasado viernes 18 de noviembre, y durante su primer fin de semana al aire, Los cuentos de Mabel se ubicó en el primer puesto del top 200 de podcasts en Colombia más escuchados en Spotify.

Hasta el momento, Mabel ya grabó 10 episodios, los cuales se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales; en estos, las personas podrán conocer de primera mano, cómo fue la vez que casi la llevan presa en los Estados Unidos, el tutorial ‘erótico’ que creo para superar el miedo a los aviones y las vacaciones que vivió en compañía de un lunático, por tan solo mencionar algunos.