Mafe Aristizabal reveló si hubo fraude en Miss Universo y si la discriminaron

María Fernanda Aristizabal se destacó por su participación en Miss Universo 2022, donde entró al top 16 del certamen más importante de belleza a nivel internacional.

La elección de la nueva representante de la belleza, R’Booney Nola Gabriel causó controversia, ya que muchos aseguraron que no era la mujer indicada para ganar el concurso. Incluso, se llegó a pensar que Amanda Dudamel sería la ganadora.

¿Hubo fraude en Miss Universo?

Luego de que terminara el concurso, se empezó a rumorar sobre un supuesto fraude por la elección de la americana. En entrevista con una revista, María Fernanda Aristizabal, Miss Colombia 2022, respondió sobre este polémico tema: “Año tras año siempre se dice que hay fraude, yo la verdad no sé nada de eso. No puedo hablar sobre ese punto porque no tengo pruebas”, dijo.

Además, la quindiana aseguró que no se sintió cómoda con el hecho de que no la invitaran al desfile en traje típico. En la entrevista le preguntaron: “¿Te bajoneó que no te invitaran al desfile de traje típico?”, y ella respondió: “Un poco”.

María Fernanda, también aseguró que no se sintió discriminada al no haber sido invitada, sino que entendió que eran reglas de la organización.

“La verdad entendí que no me invitaron fue porque mi traje era un poco aparatoso por las alas y no era cómodo para el lugar en donde se iba a realizar el desfile. Sé que se empezó a generar un rumor y que en redes sociales se dijo que no me invitaban porque no iba a ganar, pero la realidad es que era complicado lucir mi traje”, dijo.

