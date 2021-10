Maía de ‘La Voz Senior’, confirma que está embarazada

La reconocida cantante colombiana Maía, asesora del Equipo Jesús Navarro en La Voz Senior, se ha destacado por su impecable carrera en la industria musical, además de tener una de las mejores voces del país.

Recientemente, se conoció que la cantante está esperando a su primer hijo, junto a su esposo Alberto Bossio. La noticia fue confirmada por ella misma en el programa El Lavadero 2.0 presentado por La Negra Candela.

“Sí, efectivamente. Esto es una felicidad muy grande. No sé cómo explicártelo; es algo increíble, es un milagro. Después de dos años larguitos de estar intentando y de pasar por momentos muy duros, de no tener esa dicha, mi Dios nos dio la posibilidad de tener en mi vientre un bebé”, aseguró la cantante.

Asimismo, Maía aseguró que es la mejor noticia que ha recibido en toda su vida, y que no puede explicar su felicidad. “Estamos felices, es increíble, no tengo palabras para describir cómo me siento. Efectivamente se está convirtiendo en el mejor momento de mi vida. Voy a conocer al amor de mi vida, ahora sí es verdad”.

Desde hace cuatro años, Maía está casada con el empresario barranquillero Alberto Bossio. Su noviazgo comenzó en el 2016 y desde entonces, han permanecido juntos construyendo su hogar y apoyándose en sus carreras. La pareja se ha caracterizado por mantener su relación lejos de las redes sociales y de los medios de comunicación.

