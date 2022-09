Malas noticias para Shakira: Piqué estaría tomando la delantera

Mientras Gerard Piqué vive su apasionado romance con Clara Chía y ya, sin esconderse de los medios internacionales, el conflicto que tiene con Shakira por la custodia de los niños avanza.

Al parecer, las leyes española favorecerían a Piqué en cuanto a dónde vivirían los hijos de la cantante y el futbolista Foto: Instagram - Instagram

Se ha especulado que la colombiana estaría juntando material probatorio que usaría para lograr su cometido, que no es otro que llevarse a sus pequeños Milan, de 9 años, y Sasha, de 7, a Estados Unidos. La colombiana, que ya no desea vivir en España, porque se fue a vivir a ese país por su relación con Gerard, misma que ya no existe, quiere viajar lo más pronto posible.

Al parecer, la barranquillera habría propuesto varias opciones para lograr su cometido, una de ellas incluía hacerse cargo de un porcentaje de la deuda que Piqué tiene con la Hacienda Española, y facilitar boletos de avión para que él viaje a Miami, ciudad donde desea vivir, y pueda visitar a los pequeños regularmente. Otra sería la de procurar que los infantes viajen frecuentemente a España para ver a su padre. El asunto es que, aunque se había dicho que la primera le habría sonado al defensa del Barcelona, en realidad, no han concretado nada.

Pruebas en contra de Piqué que no lo afectarían

De ahí que Shakira utilizaría como mecanismo de presión un video, en el que aparece Piqué conduciendo su auto, con su hijo Milan en la parte delantera y pasándose un semáforo en rojo; eso según lo dicho por el fotógrafo Jordi Martin, que se ha especializado en información de la pareja.

Sin embargo, lo que parece una prueba contundente para que Shakira obtenga la custodia total de sus hijos y pudiera irse a Florida, sumado a otras pruebas que darían cuenta del temperamento fiestero y un tanto inmaduro que riñe con un padre ejemplar y que dejarían mal parado a Piqué, podrían no ser suficientes.

Según lo expuesto por el mencionado fotógrafo, las leyes españolas ampararían y favorecerían a Gerard, en cuanto a su deseo de que sus dos hijos permanezcan en Barcelona. Según el reportero, los niños nacieron en España, están escolarizados allí, de hecho, hace pocos días comenzaron un nuevo calendario escolar; tienen arraigo en el país y no lo han tenido en ningún otro, ya que siempre han residido allí. Dicho arraigo se solidifica aún más con la presencia de toda la familia paterna en Barcelona. Al parecer, las leyes españolas tendrían en cuenta todos estos aspectos y no permitirían tampoco exponer a los infantes a una posible inestabilidad que se podría dar por los viajes constantes que plantea la madre de ellos.

Si las leyes españolas favorecerían a Piqué también se entendería el papel que Tonino, el hermano de Shakira, que también es su roadmanager, ha adquirido en los últimos días. El excuñado del jugador ha visitado a Gerard en su apartamento de soltero, justamente para convencerlo de acceder a que los niños se radiquen en Miami. Aún no se sabe qué dice Piqué, pero después de su reciente comunicado donde expresa que tomará acciones legales se especula que podría estar dispuesto a lo que fuera con tal de que Milan y Sasha.